CRECEN LAS CONSULTAS RESPIRATORIAS Y LA GRIPE YA ES EL VIRUS DE MAYOR CIRCULACIÓN

El incremento sostenido de las consultas por afecciones de las vías aéreas modificó el escenario sanitario en Neuquén. Frente a este panorama, las autoridades ministeriales activaron los protocolos correspondientes al Plan de Invierno. El principal objetivo se centra en mitigar la propagación del virus de la gripe.

La vigilancia epidemiológica de la provincia detectó que la variante de Influenza H3N2 mantiene actualmente el predominio en los contagios. Si bien los especialistas destacaron la elevada capacidad de contagio del patógeno, descartaron complicaciones críticas. Los niveles de letalidad registrados hasta el momento se encuadran dentro de los parámetros históricos normales.

La campaña de prevención sumó una modificación clave para ampliar la cobertura comunitaria durante las próximas semanas. A partir de esta jornada, los ciudadanos mayores de 60 años disponen de acceso libre a las dosis correspondientes. El beneficio se otorga de forma gratuita en la totalidad de las dependencias públicas de salud.

El operativo sanitario mantiene en paralelo su enfoque prioritario sobre los grupos poblacionales que presentan mayor vulnerabilidad. El personal de los efectores médicos, las trabajadoras gestantes y los niños pequeños integran los listados esenciales de inmunización. También se convoca a pacientes con patologías crónicas previas como diabetes o afecciones cardíacas severas.

Las autoridades de la cartera sanitaria ratificaron la importancia de anticiparse al inicio formal del periodo más frío del año. La aplicación temprana de las dosis correspondientes disminuye significativamente las probabilidades de cursar cuadros clínicos graves. Asimismo, la medida resulta fundamental para evitar el colapso por internaciones en los centros de salud.

La distribución de los insumos médicos se descentralizó para facilitar la asistencia espontánea de los vecinos en los barrios. Los establecimientos públicos modificaron su esquema de atención e implementaron franjas horarias extendidas de 8 a 20. La capital provincial cuenta con cronogramas específicos diseñados especialmente para recorrer los sectores comunitarios alejados.

Los equipos profesionales recuerdan que las dosis anuales representan la herramienta más eficaz contra el impacto estacional de estas enfermedades. La inmunización oportuna resguarda la salud individual y reduce la circulación comunitaria del virus respiratorio. El sistema asistencial neuquino permanece en alerta máxima para dar respuesta oportuna a la demanda de la población.