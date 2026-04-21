CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN NEUQUÉN: REQUISITOS Y PLAZOS PARA ACCEDER

El Gobierno de Neuquén presentó oficialmente un ambicioso programa de créditos hipotecarios financiados con capitales propios de la provincia. La iniciativa tiene como meta principal facilitar el acceso a soluciones habitacionales ante la escasez de financiamiento nacional. La secretaria de Vivienda, Ana Servidio, brindó detalles sobre esta política pública. Según la funcionaria, la propuesta apunta a sectores de la sociedad que actualmente no logran concretar su vivienda propia.

Las líneas crediticias se dividen en dos categorías principales según la necesidad del solicitante. Para quienes deseen edificar desde cero, se ofrecen montos que alcanzan los 150 millones de pesos con plazos de hasta veinte años. Para proyectos menores de mejora, existe una segunda opción destinada exclusivamente a la ampliación o refacción de hogares existentes. En este caso, el financiamiento tiene un tope de 75 millones de pesos y debe cancelarse en una década.

Servidio destacó que el diseño de las cuotas busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios. La iniciativa busca llegar a familias que hoy no logran acceder a una vivienda por falta de capacidad de ahorro o crédito», explicó la funcionaria durante la entrevista. El sistema utiliza una tasa de interés anual del 2%, con un capital que se ajusta mediante el índice de construcción provincial. Este mecanismo permite que la relación entre la cuota y el ingreso familiar no supere nunca el 30% del total percibido.

Un requisito indispensable para los interesados es poseer un terreno con escritura a su nombre para garantizar la hipoteca correspondiente. La medida asegura el recupero de los fondos públicos, dado que no se admiten viviendas de tipo móvil o estructuras que sean desmontables.

Finalmente, el gobierno confirmó que la inscripción formal de los postulantes iniciará durante los primeros días del mes de mayo. Mientras tanto, los ciudadanos pueden utilizar un simulador digital para proyectar el valor de sus futuras cuotas según sus ingresos formales declarados.