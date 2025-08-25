CRISIS ECONÓMICA EN ALLEN: EL TRIBUNAL DE CUENTAS ALERTA POR UNA DEUDA MUNICIPAL DE CASI 3000 MILLONES

El Tribunal de Cuentas de la ciudad de Allen presentó un informe que revela una situación económica crítica: la deuda del municipio asciende a casi 3000 millones de pesos. Entre los principales factores se destacan el aumento desmedido de la planta política, contrataciones con sueldos elevados, deudas con proveedores, locaciones impagas y gastos superfluos que contrastan con un discurso de austeridad que no se ha cumplido.

La información fue dada a conocer en una entrevista realizada en Rutas Argentinas, el programa de la AM740 La Carretera, en la que participaron las integrantes del Tribunal de Cuentas, Belén Villar y Florencia Torres Castaño. Ambas funcionarias detallaron el proceso técnico del informe y recalcaron: “El órgano contralor es imparcial, objetivo, y controla la legalidad de los actos de gobierno”. El informe fue solicitado por el Concejo Deliberante y elaborado en base a datos firmados por el propio Ejecutivo municipal.

Según Torres Castaño, el superávit que mencionó el intendente Marcelo Román en marzo “tuvo que ver con que al momento que él lo expone, no había hecho ningún tipo de pago todavía”, es decir, una foto distorsionada de la realidad financiera. El informe revela que hay más de 200 personas ingresadas con categorías altas, muchas de ellas con sueldos que superan los 2 millones de pesos, mientras que servicios esenciales como recolección de residuos y mantenimiento de espacios públicos se encuentran deteriorados.

Ambas funcionarias señalaron incoherencias en la gestión: “Si decís que vas a achicar el Estado, no sumes tantas personas en el Estado”, expresó Villar. También cuestionaron la contratación de asesorías externas y seguridad privada, pese a que ya existen áreas municipales para esas funciones. Además, confirmaron que la deuda municipal fue estimada en 3000 millones con documentación respaldatoria firmada por el propio Ejecutivo.

El informe completo se encuentra disponible para la ciudadanía en el Tribunal de Cuentas y en el Concejo Deliberante. “Nosotros no tenemos herramientas para resolver la crisis, solo mostrar la foto. La responsabilidad de corregir es del Ejecutivo”, subrayaron. Mientras tanto, la comunidad de Allen enfrenta una crisis institucional, económica y de servicios sin precedentes.

Allen, 25 de agosto de 2025.