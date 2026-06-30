CRISIS EN EL BOUQUET ROLDÁN: RENUNCIARON LOS DIRECTORES TRAS UN DURO ENFRENTAMIENTO CON ATE

El hospital Bouquet Roldán atraviesa una compleja situación tras quedar acéfalo. La directora y el subdirector del establecimiento sanitario presentaron sus renuncias indeclinables durante los últimos días. La drástica determinación se originó tras un profundo y prolongado enfrentamiento con la conducción del gremio estatal ATE.

Fuentes oficiales del sector sanitario y representantes sindicales confirmaron la salida de la cúpula directiva a los medios regionales. Los funcionarios salientes son los profesionales Natalia Martín y Fernando Redivoy, quienes lideraban la institución médica. El conflicto sectorial venía registrando una marcada escalada de tensión en las semanas previas a las dimisiones.

La salida de las autoridades motivó un inmediato pronunciamiento público por parte de la seccional de ATE Salud. La organización gremial asoció directamente las renuncias al quiebre del vínculo entre los directivos y el personal. Según el sindicato, este distanciamiento crónico terminó generando graves deficiencias en el funcionamiento administrativo del centro asistencial.

Desde la entidad gremial denunciaron públicamente el desmantelamiento de áreas clave debido al clima laboral imperante. “Dentro de esta gestión se rompieron equipos de trabajo que llevaron a renunciar médicos y generaron traslados a otros efectores por el continuo hostigamiento lo cual afectó directamente la atención de los pacientes”, manifestaron mediante un escrito.

Asimismo, los delegados sindicales criticaron la falta de canales directos de comunicación por parte de la dirección. Aseguraron que el contacto institucional se limitaba exclusivamente a las directivas emanadas a través del actual administrador del nosocomio. Esta figura intermedia acumula diversos cuestionamientos internos y denuncias por supuestas conductas abusivas y malos tratos hacia el personal.

El gremio estatal ratificó que sus reclamos buscan garantizar condiciones laborales óptimas y el respeto mutuo. “Nuestra única intención es que los diferentes niveles de conducciones gestionen y respeten tanto a nuestro convenio colectivo de salud como al equipo de salud y principalmente a nuestros pacientes”, recalcaron.

La acefalia afecta de manera directa a uno de los nodos fundamentales de la red sanitaria pública local. El Bouquet Roldán comparte la cobertura médica comunitaria de la ciudad junto a los hospitales Castro Rendón y Heller. La parálisis en su conducción despierta inmediata preocupación por el impacto en las prestaciones de complejidad media.

Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Salud provincial no emitieron declaraciones oficiales sobre la crisis. Tampoco se notificó públicamente si existen candidatos firmes para asumir el liderazgo vacante en los próximos días. La comunidad hospitalaria permanece en estado de alerta aguardando definiciones urgentes sobre el futuro del establecimiento.