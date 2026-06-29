CRISIS EN EL CENTRO DE SALUD DE HUINGANCO: SOLO ATIENDEN GUARDIAS Y URGENCIAS

Los trabajadores del centro de salud de Huinganco iniciaron un plan de lucha ante la falta de respuestas a sus reclamos de personal. La medida de fuerza afecta la atención al público de manera parcial en la localidad. Actualmente, el personal solo garantiza la cobertura de guardias mínimas, urgencias médicas y emergencias de la comunidad. En contrapartida, las consultas programadas y la atención en los consultorios externos permanecen totalmente suspendidas.

El origen del conflicto radica en la prolongada escasez de profesionales y operarios para cubrir puestos que consideran indispensables. El referente de los manifestantes, Omar Aravena, describió la preocupante realidad laboral que atraviesan los trabajadores de la institución pública. “Estamos trabajando prácticamente al 50% de la capacidad que debería tener el centro de salud”, detalló el representante del sector.

Los empleados aseguran que sostienen las prestaciones médicas diarias realizando un esfuerzo físico y mental extremo. Sin embargo, advierten que la falta de personal resiente la calidad del servicio de salud que recibe la población local. Por este motivo, consideran urgente el nombramiento de nuevos agentes para aliviar la sobrecarga de tareas.

Entre las prioridades del pliego de reclamos se destaca la urgente incorporación de dos nuevos agentes sanitarios para la localidad. De una planta funcional establecida de tres agentes, hoy solo un trabajador se encuentra activo en sus funciones. A este pedido se suma la necesidad de completar el plantel del sector de enfermería. El área cuenta con solo cuatro profesionales de los siete que estipula el organigrama oficial.

La crisis operativa de la institución también se extiende fuertemente al sector de traslados sanitarios y ambulancias. Los trabajadores solicitan cubrir de forma definitiva la vacante de un chofer que se jubiló hace más de un año. Además, exigen la regularización contractual de otro conductor que realiza suplencias bajo la modalidad de contrato eventual.

Por otra parte, el sector administrativo padece demoras burocráticas estatales que impiden una reorganización eficiente de las tareas diarias. Aravena explicó que existe un expediente listo para un nombramiento, pero el trámite sigue frenado esperando una firma jerárquica. La aprobación de ese documento permitiría liberar un cargo y optimizar la administración del establecimiento.

Los canales institucionales formales previos no arrojaron los resultados esperados por el equipo de salud durante los meses anteriores. “Esperamos que ahora nos escuchen. La vía formal ya fue agotada y no obtuvimos respuestas concretas”, sentenció Aravena sobre el inicio de las medidas.

En la actualidad, el establecimiento asistencial cuenta con un plantel reducido de apenas 16 trabajadores en total. Los empleados realizan asambleas diarias en el edificio para evaluar el impacto de la protesta y definir los pasos a seguir. El levantamiento del paro depende exclusivamente de una propuesta oficial que contemple la cobertura de las vacantes.