CRISIS EN LA ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA DE PAMI: SUSPENDEN CONSULTAS Y ADVIERTEN DEMORAS EN PAGOS

La Asociación de Oftalmólogos de Río Negro advirtió que la atención a afiliados del PAMI atraviesa una situación crítica. Denuncian valores desactualizados, atrasos en los pagos y la implementación de topes que limitan la cantidad de consultas, lo que ya impacta en la atención de los pacientes.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 La Carretera a Jorge Mancini, miembro de la asociación, quien explicó el escenario actual y las medidas que adoptaron los profesionales ante la falta de respuestas del organismo nacional.

Mancini señaló que el principal problema es el atraso en los valores que paga PAMI por las prestaciones. “Cada práctica que nosotros hacemos tiene un precio. Ese menú está atrasado del 20 al 22, fueron mejorando con aumentos paulatinos, pero nunca acompañaron la inflación”, afirmó. Además, remarcó la diferencia en los honorarios: “Esta consulta vale 12.000, la consulta del especialista vale 33.000”.

A esta situación se sumó el incumplimiento en los pagos y nuevas restricciones en la atención. “Hoy estamos dos meses y medio atrasados”, indicó, y explicó que también se aplicaron límites mensuales: “El paciente llegaba, apareció un cartel en el sistema de PAMI que decía que el paciente había agotado la cantidad de consultas que podía hacer ese mes”.

Frente a este contexto, los oftalmólogos resolvieron suspender la atención programada y mantener solo las urgencias. “Toda patología que ponga en peligro la visión actual o futura del paciente se va a atender. Todo lo que está programado no se atiende”, sostuvo Mancini. Mientras tanto, el sector espera una respuesta de PAMI y no descarta profundizar las medidas si no hay soluciones.

Río Negro, 7 de abril del 2026.