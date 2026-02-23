CRISIS EN PLOTTIER: ENTRE SOSPECHAS DE APRIETE JUDICIAL Y CORRUPCIÓN

En medio de la crisis política e institucional que atraviesa Plottier, el fiscal jefe Pablo Vignaroli brindó detalles sobre la causa que investiga al intendente Luis Bertolini. Sus declaraciones radiales fueron interpretadas por un sector político como un “apriete” judicial contra el jefe comunal, quien pretendía desplazar a Malena Resa de la presidencia del Concejo Deliberante local.

Vignaroli ratificó que las actuaciones son estrictamente técnicas y descartó trasfondos políticos. La justicia busca esclarecer un presunto esquema de corrupción en la obra pública y contrataciones directas. La Fiscalía centra su atención en un decreto municipal que eximió de tasas a un barrio privado. Según Vignaroli, este beneficio impositivo carece del aval necesario del Concejo Deliberante. Esta medida no solo sería irregular, sino que podría generar reclamos masivos de otros contribuyentes afectados.

Uno de los puntos críticos involucra a la firma VALCO SRL por operar sin CUIT estatal. La empresa facturaba a través de un socio vinculado personalmente con familiares de una funcionaria de Hacienda. Los investigadores sostienen que esta estructura buscaba ocultar a los verdaderos beneficiarios de los contratos públicos.

El mecanismo detectado evitaba las licitaciones públicas mediante concursos de precios direccionados. Se presentaban ofertas inviables de empresas que no competían realmente para favorecer a proveedores específicos. Como ejemplo, la fiscalía citó una compra de aires acondicionados con un sobreprecio que triplicó el presupuesto oficial.

En paralelo, Vignaroli confirmó que avanzan otras causas contra Gloria Ruiz. Se mantienen abiertos expedientes por enriquecimiento ilícito y contrataciones dudosas que involucran a la anterior intendencia de Plottier. La justicia tiene plazos fijados hasta mediados de año para definir las acusaciones formales restantes.

Actualmente, peritos contables analizan la documentación secuestrada para determinar el perjuicio económico total al erario público. Una vez finalizado el peritaje, se formularán cargos por fraude a la administración pública y negociación incompatible. El intendente Luis Bertolini figura entre los principales señalados en esta etapa del proceso judicial.