CUTRAL CO: DESESTIMAN LA DENUNCIA Y ARCHIVAN EL JUICIO POLÍTICO AL CONCEJAL PÉREZ

El Concejo Deliberante de Cutral Co rechazó el pedido de juicio político contra el concejal de La Libertad Avanza, César Omar Pérez. La votación determinó desestimar las acusaciones por no encuadrarse en las causales previstas por la Carta Orgánica Municipal.

Las autoridades del cuerpo deliberativo resolvieron archivar la denuncia presentada en contra del representante libertario. No obstante, acordaron evaluar la conducta del funcionario según las normas internas del reglamento parlamentario.

La resolución se concretó tras un encuentro entre los ediles para fijar pautas de convivencia democrática. Las partes buscaron encauzar el debate político institucional dentro de la labor legislativa diaria.

Durante la sesión, la concejal María Elena Paladino respaldó la postura de desechar el proceso contra Pérez. La legisladora enmarcó las declaraciones vertidas por el edil dentro de la dinámica propia del debate partidario.

“Me parece un acto de madurez, un acto de madurez política más que nada”, afirmó la Paladino. La edil instó a mantener el diálogo de manera privada para garantizar un clima de respeto.

Por su parte, el concejal Pérez avaló el dictamen emitido por el pleno del cuerpo municipal. El funcionario remarcó que las acusaciones iniciales carecían de sustento jurídico formal dentro de la normativa local.

“Las causales que invocaba la señora Coñuecar para fundamentar no están previstas en el artículo 91 de la Carta Orgánica Municipal”, explicó Pérez. El edil enfatizó la ausencia de delitos o inhabilidades para sostener el pedido.

Asimismo, el legislador libertario respaldó su posición citando la protección fijada por las leyes municipales para la labor parlamentaria. Destacó la importancia de resguardar el libre ejercicio de la función legislativa sin presiones externas.

“Estoy amparado por la inmunidad de opinión”, concluyó Pérez respecto a sus declaraciones públicas. El concejal sostuvo que dicha garantía resulta indispensable para informar a la ciudadanía sobre los acontecimientos locales.