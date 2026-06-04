CUTRAL CO EMPIEZA A DAR FORMA AL MONUMENTO DE LIONEL MESSI

La futura estatua de Lionel Messi en Cutral Co vivió una jornada fundamental. La cabeza de la escultura fue trasladada con éxito hacia el predio donde se elevará el monumento definitivo. Esta pieza es considerada una de las partes más complejas del ambicioso proyecto artístico.

El operativo logístico generó un gran asombro entre los vecinos de la comarca petrolera. Muchos automovilistas detuvieron su marcha para fotografiar el paso del singular convoy por las rutas de la región. La fisonomía del ídolo popular ya empieza a transformar el paisaje local.

Las tareas de mudanza exigieron una planificación sumamente rigurosa y coordinada. El traslado afectó tramos específicos de la Ruta Provincial 17 y de la Ruta Nacional 22. Asimismo, se coordinaron desvíos menores en sectores urbanos de la localidad vecina de Plaza Huincul.

Para evitar incidentes con la altura de la estructura, intervino la cooperativa Copelco. Cuadrillas especializadas trabajaron en el levantamiento de cables de servicios durante todo el trayecto. “El objetivo principal fue garantizar la seguridad vial y resguardar la integridad de la obra”, señalaron los organizadores.

Junto al rostro del futbolista se transportaron otras extremidades fundamentales de la estructura. Estas partes quedarán acopiadas en el suelo a la espera del ensamblaje final. Las próximas etapas del plan de obras civil requerirán grúas de gran porte.

El proyecto nació con el propósito de rendir un tributo permanente al campeonato mundial de Qatar. La figura terminada medirá un total de 26 metros de altura. Con estas dimensiones, se consagrará oficialmente como el monumento más grande del mundo dedicado al astro rosarino.

El diseño elegido retrata al capitán en un gesto clásico de festejo y agradecimiento. La ubicación final se estableció en un punto estratégico y elevado, lindante a la Ruta 22. De este modo, la silueta será visible para todos los viajeros que ingresen a la localidad.

Desde las oficinas municipales confían en que la obra potenciará con fuerza el turismo de la región. El imponente ícono se integrará al circuito cultural y de identidad que ya caracteriza a Cutral Co. Las autoridades locales estiman que la inauguración oficial se concretará durante el transcurso de 2026.