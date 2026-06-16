CUTRAL CO INAUGURA EL MONUMENTO A LIONEL MESSI MÁS ALTO DEL MUNDO

La localidad de Cutral Co vivirá una jornada histórica este martes 16 de junio con la inauguración oficial de un monumento en honor a Lionel Messi. La imponente estructura promete convertirse en un emblema para la comarca petrolera y en un polo de atracción turística global. La ceremonia formal de apertura comenzará puntualmente a las 13:00 horas.

El sitio elegido para el emplazamiento definitivo es la estratégica intersección de la Ruta Nacional 22 y la calle Manuel Savio. Esta ubicación garantizará que cualquier viajero que transite por la región pueda divisar la figura con absoluta claridad. La iniciativa municipal busca rendir un sincero homenaje al actual capitán del seleccionado nacional de fútbol.

La colosal obra artística alcanzará una altura total de 26 metros desde su base. Con estas medidas, la estructura se posicionará como el monumento más alto del planeta dedicado exclusivamente a Messi. La escultura retrata detalladamente al futbolista en una clásica actitud de festejo, rememorando la histórica gesta del Mundial de Qatar 2022.

La magnitud del proyecto ya comenzó a trascender las fronteras del territorio argentino de manera anticipada. Durante los últimos días, una cronista del prestigioso periódico francés Le Monde arribó a la ciudad neuquina para documentar los trabajos. Desde el Ejecutivo local destacaron que el plan integral busca combinar el sentimiento deportivo con el desarrollo comercial.

Los fanáticos del deporte y los viajeros habituales de la Patagonia demuestran un creciente interés por retratarse en el lugar. Las autoridades locales consideran que el espacio se convertirá en un punto de referencia ineludible para la provincia. La planificación oficial estima que las obras complementarias del predio quedarán totalmente concluidas durante el transcurso de 2026.

La inauguración genera una enorme expectativa en toda la comunidad de La Comarca petrolera. Se espera una masiva concurrencia de vecinos y delegaciones regionales para descubrir la gigantesca figura del ídolo popular. Cutral Co sumará así una nueva postal urbana que recorrerá las pantallas y portales informativos del mundo entero.