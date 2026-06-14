CUTRAL CO: LA LIBERTAD AVANZA NEUQUÉN DEFENDIÓ A CÉSAR PÉREZ Y CALIFICÓ A RIOSECO DE AUTORITARIO

La Libertad Avanza Neuquén denunció públicamente una presunta maniobra de persecución política en el Concejo Deliberante de Cutral Co. La acusación apunta directamente contra el intendente local, Ramón Rioseco. Según el partido político libertario, el oficialismo municipal intenta amedrentar de forma constante a su concejal, César Omar Pérez.

Desde la fuerza política calificaron la situación como un acto de censura institucional. Aseguran que las reiteradas intimaciones para que Pérez se retracte de sus declaraciones son una estrategia desesperada. Para los referentes provinciales, el gobierno local se encuentra completamente acorralado por la realidad social de la ciudad.

La conducción de La Libertad Avanza afirmó que el municipio padece graves problemas diarios de inseguridad y narcotráfico. Según explicaron, las autoridades locales pretenden desviar la atención de estas problemáticas vecinales urgentes.

Los denunciantes afirmaron que la administración del intendente confunde habitualmente la gestión pública con un beneficio personal. Manifestaron que las ideas de la libertad exponen de manera directa los privilegios de un modelo agotado. Asimismo, señalaron el temor del oficialismo a perder el control de los recursos económicos tradicionales.

“No vamos a retroceder un solo milímetro y vamos a seguir denunciando la degradación”, expresaron textualmente en su comunicado oficial. El partido ratificó su respaldo total y absoluto hacia la labor legislativa del concejal Pérez en el recinto.

Este complejo escenario profundiza notablemente la polarización política en los diferentes municipios de la provincia de Neuquén. La disputa abierta entre el oficialismo local y la oposición libertaria promete intensificarse en el ámbito legislativo regional.