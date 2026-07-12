CUTRAL CO: UNA FEROZ RIÑA CALLEJERA DERIVÓ EN UNA GRAVE PATADA EN LA CABEZA

Una nueva jornada de festejos por el triunfo de la Selección Argentina terminó empañada por incidentes en la provincia de Neuquén. Lo que debía ser una celebración popular derivó en una violenta pelea. Los disturbios ocurrieron durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo.

El escenario principal del altercado fue la Ruta 22, en la localidad de Cutral Co. El lugar presentaba una masiva concentración de hinchas al momento de los incidentes. El punto exacto del conflicto fue el semáforo situado frente a la emblemática escultura de Lionel Messi.

Allí, una disputa entre dos y tres jóvenes escaló rápidamente hacia la violencia física ante la mirada de los presentes. En cuestión de minutos, las involucradas cayeron al suelo totalmente trenzadas del cabello. La tensa situación se descontroló por completo ante la pasividad de los testigos directos.

La agresión alcanzó su punto más crítico cuando una tercera persona intervino de forma desmedida en la riña. Esta mujer propinó una patada en la cabeza a una de las jóvenes caídas. El violento impacto encendió las alarmas debido al riesgo de un daño físico irreversible para la víctima.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no confirmaron si las involucradas requirieron atención médica en el hospital local. Asimismo, las dependencias policiales del sector no registraron denuncias formales por las agresiones físicas constatadas en los videos.

La riña causó sorpresa debido al fuerte dispositivo de seguridad que se había desplegado previamente en la zona. El objetivo de las patrullas era prevenir desmanes en los núcleos más concurridos de Cutral Co. Sin embargo, los uniformados no lograron evitar el foco de violencia en ese sector específico de la ruta.

Un panorama diferente se vivió en la capital provincial, donde también se montó un gran despliegue preventivo. Las familias neuquinas pudieron concentrarse de manera pacífica en las zonas céntricas designadas para el festejo masivo.

Respecto a este operativo, el comisario inspector Marcos Mazzone detalló a los medios locales que unas 30 mil personas se congregaron en el Monumento a San Martín. > “Hubo seis demorados por disturbios, pero no tuvimos personal herido ni daños en comercios o móviles”, concluyó la autoridad policial.