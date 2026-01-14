DAMIÁN TORRES CUESTIONÓ EL LIDERAZGO DE VILLAVERDE Y ANTICIPÓ CAMBIOS EN LA LIBERTAD AVANZA EN RÍO NEGRO

El apoderado de La Libertad Avanza en Río Negro, Damián Torres, confirmó que el espacio atraviesa un proceso de reorganización interna y planteó la necesidad de redefinir liderazgos, al cuestionar que el partido quede representado por una sola figura en la provincia.

Las definiciones fueron expresadas en una entrevista realizada en AM740, donde Torres explicó que en febrero se abrirá una nueva etapa partidaria. “Estamos armando todo un rediseño para reconfigurar el partido y hacer una apertura para que muchas personas que siempre quisieron estar puedan afiliarse y participar”, afirmó.

En ese marco, el dirigente fue crítico con el rol que ocupó Lorena Villaverde dentro del espacio. “Que sea la referente política única de la Libertad Avanza en Río Negro lesiona al partido”, sostuvo, y remarcó que se deben tomar definiciones para que el armado provincial no dependa de una sola persona.

Torres planteó que el objetivo es construir un esquema más amplio. “Queremos que la Libertad Avanza no sea el partido de una sola persona, sino de muchos actores políticos”, señaló, al mencionar la necesidad de generar liderazgos en distintas ciudades y fortalecer el trabajo territorial.

Finalmente, aseguró que el espacio ya piensa en el futuro electoral. “La Libertad Avanza tiene que ser una oferta electoral en 2027, tanto a nivel provincial como municipal”, indicó, aunque aclaró que el paso inmediato será consolidar la reconstrucción interna del partido en la provincia.

Viedma, 14 de enero de 2026.