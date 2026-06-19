DARÍO MARTÍNEZ CRITICÓ EL ACUERDO CON YPF: “VACA MUERTA ES RENTABLE CON EL 12% DE REGALÍAS”

El debate legislativo en Neuquén sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión política. El diputado provincial de Unión por la Patria, Darío Martínez, criticó con dureza el principio de acuerdo entre YPF y el gobierno neuquino para reducir las regalías petroleras vinculadas al Gas Natural Licuado, advirtiendo sobre un fuerte impacto negativo en los recursos públicos.

Em declaraciones a AM 470 de Allen, el legislador aclaró que existe un consenso generalizado respecto a la conveniencia estratégica de desarrollar y exportar el gas proveniente de Vaca Muerta. Sin embargo, cuestionó de manera tajante que los ingresos provinciales terminen funcionando como la variable de ajuste para asegurar la rentabilidad económica de los proyectos corporativos impulsados por la petrolera de bandera.

Según estimaciones del bloque peronista, el cambio en el esquema tributario significará una pérdida cercana a los 2.200 millones de dólares durante los próximos treinta años. El parlamentario consideró que el fondo compensatorio propuesto por la firma, de apenas 175 millones de dólares, resulta absolutamente insuficiente ante semejante nivel de resignación fiscal.

La principal preocupación de la oposición radica en la ausencia total de documentación respaldatoria que justifique modificar la alícuota tradicional. Al respecto, Martínez cuestionó la falta de claridad en las negociaciones y afirmó: “Nuestros números no están en ningún lugar del expediente que expliquen cómo hacen para llegar al 7,5% de regalías en vez del 12”.

El exsecretario de Energía de la Nación exigió que la empresa presente de forma urgente una estructura detallada con los costos fijos y variables correspondientes. Además, criticó que el actual proyecto de ley no imponga condiciones de contratación obligatoria para las pequeñas y medianas empresas locales ni para la mano de obra regional.

La crítica legislativa también se centró en las asimetrías tarifarias que generará este nuevo marco regulatorio para los usuarios residenciales. Martínez advirtió que un ciudadano europeo terminará pagando el millón de BTU a un valor de 2,20 dólares, mientras que un habitante neuquino abona un costo promedio de 3 dólares.

Para finalizar, el diputado recordó el histórico convenio firmado con Chevron, donde la provincia se comprometió a mantener un techo del 12% pero jamás a perforar ese piso. Martínez remarcó que las petroleras gozan actualmente de superutilidades debido al contexto geopolítico internacional y al elevado precio internacional del barril de crudo.