DARÍO MARTÍNEZ PROPONE DESTINAR LOS EXCEDENTES DEL PETRÓLEO A INFRAESTRUCTURA EN NEUQUÉN

El legislador provincial Darío Martínez propuso que los recursos extraordinarios que ingresan a la provincia por la producción de petróleo y gas se destinen exclusivamente a infraestructura. Aseguró que el crecimiento de la actividad hidrocarburífera debe traducirse en beneficios concretos para la población y no quedar atrapado en el gasto corriente del Estado.

En declaraciones al programa Rutas Argentinas, que se emite por AM740 La Carretera, Martínez sostuvo que “todo lo que sea por encima del promedio de producción esté afectado a un plan de infraestructura con mayoría especial y no se pueda tocar para gastos corrientes”. Planteó que el presupuesto actual “destina solo el 15,4% a obras, cuando el año pasado era del 17,75%”, lo que representa una caída en términos reales.

El dirigente peronista advirtió que, aunque Neuquén cuenta con recursos en crecimiento gracias a Vaca Muerta, “se está gobernando para el empleo público y no para la totalidad de los neuquinos”. Propuso que parte de las regalías se utilicen para mejorar caminos, construir viviendas y crear espacios de atención en salud mental y adicciones.

Martínez también cuestionó la falta de una política de diversificación productiva: “Seguimos siendo una provincia con un solo cultivo, el petróleo y el gas”. Propuso avanzar en la industrialización del gas, generar energía eléctrica para exportar, desarrollar el hidrógeno azul y reconvertir el transporte público hacia energías más limpias.

La iniciativa de Martínez busca dejar asentadas bases legislativas que protejan los ingresos extraordinarios y aseguren inversiones de largo plazo que beneficien a toda la sociedad neuquina, más allá de los ciclos políticos.

Neuquén, 12 de diciembre de 2025.

