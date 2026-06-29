La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net

SEGUINOS:

Facebook X-twitter Instagram Youtube
Menu
COMUNICATE AL 2995 04-3266
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

DEBATE EN LA UNCo: GABRIEL SOLANO VISITA NEUQUÉN PARA ANALIZAR LOS DESAFÍOS DE LA IZQUIERDA

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Este martes se llevará a cabo una charla-debate en la sede central de la Universidad Nacional del Comahue. La actividad contará con la destacada presencia de Gabriel Solano, referente nacional del Partido Obrero, junto al historiador marxista Ariel Petruccelli.

El encuentro se desarrollará a partir de las 18:30 horas en el Aula Pagoda de la Facultad de Humanidades. Esta iniciativa forma parte de una propuesta integral para discutir la conformación de espacios unitarios dentro del Frente de Izquierda-Unidad.

Los disertantes analizarán en profundidad la compleja situación política que atraviesa el país actualmente. El debate pondrá el foco en el rol que debe adoptar la militancia frente al severo ajuste económico del gobierno nacional.

Asimismo, los expositores examinarán críticamente el papel del peronismo tradicional en este escenario. Buscarán trazar caminos para consolidar una alternativa política propia, manteniendo una clara independencia respecto de los sectores del nacionalismo burgués.

La actividad busca generar un espacio de reflexión colectiva sobre la urgencia de coordinar acciones comunes. Desde la organización señalan la importancia de unificar fuerzas para intervenir eficazmente en los conflictos sociales vigentes en el territorio argentino.

En este contexto regional, el Partido Obrero avanza en la estructuración de un comité conjunto con Izquierda Socialista. La convocatoria se extiende a todo el activismo local para coordinar una respuesta ante la compleja situación de los trabajadores.

Finalmente, el encuentro servirá para impulsar activamente la campaña hacia una asamblea nacional del frente partidario. Los organizadores invitan a toda la comunidad académica y vecinal a sumarse a estas deliberaciones colectivas.

Lo último

DEBATE EN LA UNCo: GABRIEL SOLANO VISITA NEUQUÉN PARA ANALIZAR LOS DESAFÍOS DE LA IZQUIERDA
DEBATE EN LA UNCo: GABRIEL SOLANO VISITA NEUQUÉN PARA ANALIZAR LOS DESAFÍOS DE LA IZQUIERDA
LORENA PARRILLI PRESENTÓ UN PROYECTO PARA ESCLARECER LA MILLONARIA ESTAFA EN SALUD
LORENA PARRILLI PRESENTÓ UN PROYECTO PARA ESCLARECER LA MILLONARIA ESTAFA EN SALUD
LA PATAGONIA ES LA REGIÓN CON MÁS CASOS DE SÍFILIS DEL PAÍS
LA PATAGONIA ES LA REGIÓN CON MÁS CASOS DE SÍFILIS DEL PAÍS
RUTA 7: MANEJABA BORRACHO CON 2,24 DE ALCOHOL, VOLCÓ Y SU ACOMPAÑANTE TERMINÓ HOSPITALIZADA
RUTA 7: MANEJABA BORRACHO CON 2,24 DE ALCOHOL, VOLCÓ Y SU ACOMPAÑANTE TERMINÓ HOSPITALIZADA
TRAGEDIA EN LA RUTA 22: MURIÓ UN JOVEN MÚSICO NEUQUINO EN UN CHOQUE FRONTAL
TRAGEDIA EN LA RUTA 22: MURIÓ UN JOVEN MÚSICO NEUQUINO EN UN CHOQUE FRONTAL