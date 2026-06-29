DEBATE EN LA UNCo: GABRIEL SOLANO VISITA NEUQUÉN PARA ANALIZAR LOS DESAFÍOS DE LA IZQUIERDA

Este martes se llevará a cabo una charla-debate en la sede central de la Universidad Nacional del Comahue. La actividad contará con la destacada presencia de Gabriel Solano, referente nacional del Partido Obrero, junto al historiador marxista Ariel Petruccelli.

El encuentro se desarrollará a partir de las 18:30 horas en el Aula Pagoda de la Facultad de Humanidades. Esta iniciativa forma parte de una propuesta integral para discutir la conformación de espacios unitarios dentro del Frente de Izquierda-Unidad.

Los disertantes analizarán en profundidad la compleja situación política que atraviesa el país actualmente. El debate pondrá el foco en el rol que debe adoptar la militancia frente al severo ajuste económico del gobierno nacional.

Asimismo, los expositores examinarán críticamente el papel del peronismo tradicional en este escenario. Buscarán trazar caminos para consolidar una alternativa política propia, manteniendo una clara independencia respecto de los sectores del nacionalismo burgués.

La actividad busca generar un espacio de reflexión colectiva sobre la urgencia de coordinar acciones comunes. Desde la organización señalan la importancia de unificar fuerzas para intervenir eficazmente en los conflictos sociales vigentes en el territorio argentino.

En este contexto regional, el Partido Obrero avanza en la estructuración de un comité conjunto con Izquierda Socialista. La convocatoria se extiende a todo el activismo local para coordinar una respuesta ante la compleja situación de los trabajadores.

Finalmente, el encuentro servirá para impulsar activamente la campaña hacia una asamblea nacional del frente partidario. Los organizadores invitan a toda la comunidad académica y vecinal a sumarse a estas deliberaciones colectivas.