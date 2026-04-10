DECLARAN DE INTERÉS EL CONGRESO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA CUENCA NEUQUINA

El segundo Congreso de Seguridad e Higiene de la Cuenca Neuquina fue declarado de interés provincial por la Legislatura de Neuquén y de interés municipal por el Concejo Deliberante. El evento se realizará el 21 y 22 de abril y reunirá a especialistas del sector.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 La Carretera a Gonzalo de la Sierra, gerente general de MEOPP ART Mutual, quien destacó la importancia del encuentro para la región.

De la Sierra valoró el respaldo institucional y el crecimiento del congreso. “Es un espacio para nosotros que reúne a profesionales de seguridad y higiene vinculados a la industria petrolera para conversar una vez al año sobre tendencias”, afirmó, y remarcó el enfoque en el cuidado del trabajador.

En ese sentido, subrayó el rol de la prevención en una actividad en expansión como la de Vaca Muerta. “Todo eso sin dudas es posible con el trabajador bien, y para que el trabajador esté bien hay que aportar mucho en seguridad y higiene y en prevención”, sostuvo, y destacó que se logró reducir la siniestralidad en un 20% durante el último año.

El congreso abordará temas innovadores como inteligencia artificial aplicada a la prevención, riesgos psicosociales y ergonomía, además de talleres prácticos. “Es tecnología aplicada a la prevención de accidentes”, explicó sobre la llamada “prevención 4.0”. La participación será libre y gratuita para todos los interesados.

Neuquén, 10 de abril del 2026.