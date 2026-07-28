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DEFENSA AL CONSUMIDOR INTENSIFICA CONTROLES POR TIEMPOS DE ESPERA EN COMERCIOS DE NEUQUÉN

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La Dirección Provincial de Defensa al Consumidor intensificó las inspecciones para verificar el cumplimiento de los tiempos de espera. Las fiscalizaciones periódicas abarcan a establecimientos comerciales e instituciones bancarias de todo el territorio neuquino.

Los operativos se respaldan en la Ley 2874 para erradicar el trato indigno hacia los usuarios. La norma fija un tope de 30 minutos de fila al aire libre y 90 minutos en recintos cerrados con asiento.

El director provincial del organismo, Pablo Tomasini, detalló el alcance de las supervisiones programadas en la región. El funcionario remarcó que existen 14.000 comercios activos fiscalizables solo en la capital provincial.

La digitalización redujo las aglomeraciones tradicionales en las bancas físicas de la provincia. Sin embargo, los adultos mayores continúan acudiendo presencialmente para realizar cobros de dinero en efectivo.

Tomasini señaló que el problema migró hacia las empresas de logística y correo. Las principales demoras actuales se concentran en el retiro de paquetes vinculados al comercio electrónico.

El organismo habilitó un canal digital en su sitio oficial para recibir reportes anónimos. La herramienta permite alertar sobre filas extensas y cobros de adicionales con billeteras virtuales.

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