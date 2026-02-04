DEL SUEÑO A LA CARGA FISCAL: LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE BALDÍOS EN NEUQUÉN

La ciudad de Neuquén atraviesa un inicio de año marcado por una fuerte tensión entre los vecinos y el Ejecutivo Municipal. Tras la actualización de la Ordenanza Tarifaria 2026, los vecinos han manifestado su preocupación ante el impacto directo en sus bolsillos. El incremento responde a la combinación de dos factores: un sinceramiento de los costos de los servicios municipales y una revaluación fiscal por parte de la Provincia.

En este contexto, la concejal por el PRO, Denisse Stillger, brindó declaraciones a AM La Carretera, donde puso la lupa en la Tasa por Terrenos Baldíos. Según la edil, el aumento ha sido exponencial y afecta de manera desproporcionada a quienes apuestan por el ahorro en tierras para construir su futuro hogar. En la entrevista, Stillger explicó: “Hubo una evaluación fiscal de provincia que hacía rato que tampoco se actualizaba y el 31 de diciembre hubo una actualización que equiparó los valores de las propiedades casi al valor real que tienen”.

La disparidad de valores entre un terreno con construcción y uno baldío es, según el proyecto de Stillger, “injusta”. En barrios de clase media como Belgrano, un terreno de 300 metros cuadrados llega a pagar casi 900 mil pesos semestrales (incluyendo descuentos), mientras que una casa construida sobre el mismo lote abona apenas 200 mil pesos. Sobre esta brecha, la concejal señaló a la radio: “En el caso del terreno baldío, que es el caso típico de una persona que dice ‘compro un terrenito para apostar a construir’… esos terrenos tuvieron un aumento exponencial y la utilización de los servicios de ese terreno también se cobra. Ahí hay un cobro injusto”.

La propuesta legislativa busca que el Ejecutivo Municipal realice una revisión profunda de la tasa, solicitando datos concretos sobre la recaudación y la cantidad de terrenos baldíos. Stillger argumenta que la lógica original de este tributo era evitar la especulación, pero que hoy la realidad es otra. “La realidad es que hoy no hay especulación inmobiliaria. El vecino que compró un terreno y no construyó, no es que no construyó porque no quiere construir, es porque todavía no le alcanza para hacerlo”, explicó en AM La Carretera.

Un caso testigo mencionado por la edil es el del Foro de la Meseta. Allí, muchos vecinos pagan cuotas de planes de vivienda y alquileres simultáneamente, sumando ahora una tasa de baldío asfixiante, incluso cuando la construcción está avanzada. “Hacíamos el comparativo con terrenos del Foro de la Meseta y cuando uno compara el valor de lo que sale el terreno y el valor de lo que paga anualmente de tasa, estás depreciando casi un 10% del valor anual. En 10 años perdiste lo que te salió el terreno en impuesto municipal”, advirtió.

Stiller sostiene que, de no revisarse estos valores, la ciudad corre el riesgo de sufrir una caída en la recaudación por mora, ya que el vecino priorizará otros gastos básicos. “Si encima le sumamos que tiene que pagar seguramente un alquiler y una tasa altísima municipal, nunca va a llegar a construir. Por eso proponemos que, para el caso de la persona que tiene un solo terreno, tenga una extensión mayor que para el caso de las personas que tengan 4, 5 o 6 terrenos”, detalló sobre el espíritu de su proyecto.

Escuchar al vecino

Con el inicio del periodo legislativo fijado para el 15 de febrero, este tema se perfila como uno de los ejes centrales en la Comisión de Hacienda. La discusión no solo será técnica, sino política: encontrar el equilibrio entre el financiamiento de los servicios públicos y la protección del acceso a la vivienda. “Si el vecino plantea una revisión porque no lo puede pagar, habrá que sentarse a hilar fino con los números para que ese sinceramiento no le afecte tan de lleno”, concluyó la concejal.