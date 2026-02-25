DELGADO SEMPÉ ANTICIPÓ UN AÑO DE FUERTES DEBATES Y CUESTIONÓ LOS ACUERDOS POR LOS DUCTOS EN RÍO NEGRO

El legislador Luciano Delgado Sempé aseguró que el inicio del año legislativo en Río Negro estará atravesado por discusiones clave sobre inversiones, energía y recursos naturales. Criticó los acuerdos por los nuevos ductos y afirmó que la provincia recibe “el 0,30%” de negocios millonarios.

Las declaraciones se realizaron en una entrevista en la AM740, en la previa de la apertura de sesiones. El legislador sostuvo que el gobernador “va a decir lo mismo del año pasado, va a tirar datos que después son incomprobables”, y cuestionó el impacto real de los proyectos energéticos. “Un negocio de 10.000 millones de dólares al año a Río Negro le va a dejar 35 millones de dólares. El 0,30%. Una miseria”, expresó.

Delgado Sempé planteó que no está en contra del trabajo ni de las inversiones, pero reclamó mejores condiciones para la provincia. “Yo soy extractivista cuidando el medio ambiente, pero que quede algo para las generaciones venideras”, afirmó. En ese sentido, presentó un proyecto para que “todo ducto importante para la provincia de Río Negro tiene que quedarse en propiedad de la provincia el 1,5”, además del cobro de tasas correspondientes.

También advirtió sobre los riesgos ambientales y la falta de previsión a largo plazo. “¿Qué pasa si explota el ducto abajo del Río Negro? No toma más agua desde Chelforó hasta Viedma y no se puede regar una sola planta más”, señaló. Además, reclamó que al menos el 20% de la mano de obra en las obras energéticas sea local y cuestionó que trabajadores de otras provincias ocupen esos puestos.

En relación con la agenda legislativa, criticó la nueva ley de ministerios y la creación de secretarías de Estado. “Tres leyes del ministerio en tres años. No tienen rumbo estos muchachos”, sostuvo. Y concluyó que el debate central será cómo garantizar que las inversiones dejen recursos reales en la provincia: “Pensar de acá a 30 años significa negociar. Significa sentarse y decir, muchachos, acá no pasa nadie si no pasa por Río Negro”.

Viedma, 25 de febrero de 2026.