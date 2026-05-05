DELGADO SEMPÉ CUESTIONA EL ARCHIVO DE UNA CAUSA Y APUNTA CONTRA LA JUSTICIA RIONEGRINA

El legislador Luciano Delgado Sempé cuestionó con dureza la decisión judicial de archivar una causa por presuntas incompatibilidades en la función pública. Aseguró que el fallo deja un “mensaje preocupante” para la sociedad y anticipó que llevará el tema al Consejo de la Magistratura.

La información corresponde a una nota realizada en AM740, donde el dirigente de Vamos con Todos criticó el accionar del Ministerio Público Fiscal. “Es escandaloso lo que hizo el fiscal Francisco Marano”, afirmó, y agregó que “cuando uno quiere investigar, el fiscal investiga; cuando no se quiere investigar, se cierra enseguida la causa”.

El caso está vinculado a la concesión de canteras a una empresa en la que participaría un empleado público. Delgado Sempé sostuvo que existían elementos suficientes para avanzar. “Tenía todas las pruebas ahí”, remarcó, y cuestionó que la investigación se derive a otros organismos: “Terminan investigando entre ellos y acá no pasó nada”.

El legislador también vinculó la decisión judicial con posibles presiones políticas y advirtió sobre el funcionamiento de los organismos de control. “Es muy preocupante para los rionegrinos”, expresó, y apuntó contra el Consejo de la Magistratura al señalar que “lo maneja Juntos Somos Río Negro”.

Finalmente, confirmó que avanzará con una denuncia formal para revisar lo ocurrido. “Voy a ir al Consejo de la Magistratura a presentar”, indicó, al tiempo que planteó la necesidad de reformas institucionales para garantizar mayor transparencia y control en la provincia.

Viedma, 5 de mayo de 2026.