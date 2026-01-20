DELGADO SEMPÉ CUESTIONÓ EL ALQUILER DEL HELICÓPTERO Y APUNTÓ A “FALTA DE PLANIFICACIÓN”

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) criticó la contratación del helicóptero incorporado por Río Negro para el combate de incendios, y sostuvo que el problema de fondo no es contar con un medio aéreo, sino la “falta de planificación” y la pérdida de patrimonio aéreo provincial.

La información fue brindada en una entrevista realizada en la AM740, donde el dirigente remarcó que no se opone a alquilar si no se pudo comprar, pero insistió en que el Gobierno debería haber previsto el equipamiento con tiempo. “Hoy, como no lo pudimos comprar, hay que alquilarlo. No podemos dejar despojada a la cordillera sin un avión o un helicóptero”, afirmó.

En su planteo, Delgado Sempé vinculó la discusión actual con decisiones anteriores del Ejecutivo y recordó la venta de aeronaves provinciales. “Se fumaron los 4.200.000 dólares”, dijo, al referirse a la operación del Cessna Biturbo y también mencionó la venta del Piper Azteca, que —según explicó— “podría haberse usado de observador”. En ese punto, aseguró que “tenemos que alquilar un avión observador” y sostuvo que, de acuerdo a lo que le habría indicado personal del SPLIF, contar con un avión observador propio “hubiese evitado el incendio del año pasado”.

El legislador también cuestionó la comunicación oficial sobre la incorporación del helicóptero y aseguró que se generó confusión sobre si el recurso era propio o contratado. “Quieren hacernos creer… con equipamiento propio. Resulta que lo habían alquilado”, expresó, y agregó: “No lo compró nada, lo alquiló por 3 meses”.

Delgado Sempé sostuvo que el costo del alquiler sería elevado, aunque reconoció que sin alternativas disponibles el precio queda condicionado por la urgencia. “Cuando saliste apurada… vas a tener que comprar el precio que te dicen”, graficó. En esa línea, consideró que la situación expone una administración sin previsión: “Son improvisados después de 14 años”, planteó.

Por último, el legislador advirtió sobre lo que podría ocurrir al finalizar el contrato si no se define un esquema permanente. “¿Qué puede ocurrir cuando se venza el contrato… y el helicóptero se vaya?”, preguntó, y puso como ejemplo zonas productivas extensas donde, según señaló, un incendio “no se apaga con un camión de bomberos voluntarios”.

Viedma, 20 de enero de 2026.