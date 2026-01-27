DELGADO SEMPÉ DENUNCIÓ IRREGULARIDADES Y FALTA DE CONTROL EN PUEBLO BLANCO TRAS UNA TRAGEDIA EN EL CHOCÓN

El legislador Luciano Delgado Sempé advirtió sobre la falta de controles estatales en Pueblo Blanco, en la zona de El Chocón, y vinculó esa situación con la tragedia ocurrida el fin de semana. Señaló que se trata de un loteo irregular, con cobro de acceso y sin servicios básicos de seguridad.

La información corresponde a una nota realizada en AM740, donde el dirigente de Vamos con Todos cuestionó la legalidad del lugar. “Pueblo Blanco para mí es un loteo, porque es un loteo irregular, que no está ni siquiera declarado en rentas ni en catastro de la provincia”, afirmó, y agregó que allí “te dicen comprá tu lote con playa privada”.

Delgado Sempé aseguró que se cobra ingreso sin que existan condiciones mínimas. “Para vos entrar a ese lugar tenés que pagar 40.000 pesos”, sostuvo, y remarcó que “no hay guardavidas, no hay seguridad, no hay ambulancia”. También planteó dudas sobre servicios esenciales: “No sabemos a dónde van las aguas servidas de ese lugar, de dónde toman agua”.

El legislador apuntó contra el rol del Estado y sostuvo que la situación era conocida. “Esto pasa porque hay una desidia total, porque lo que vengo anunciando”, expresó, y reclamó igualdad ante la ley: “Como lo hacemos con gente humilde, hay que hacerlo con la gente pudiente también. La ley tiene que ser para todos”.

Finalmente, adelantó que continuará el reclamo en la Justicia. “Yo fui a la justicia por esto, no es solamente el biribiri de los medios”, dijo, y confirmó que sumará material al expediente para que se investigue lo que sucede en el sector.

El Chocón, 27 de enero de 2026.