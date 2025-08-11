DEMOLIERON UNA CASA KIOSCO NARCO EN GRAN NEUQUÉN EN UN OPERATIVO HISTÓRICO

En el barrio Gran Neuquén, autoridades provinciales y municipales llevaron adelante la primera demolición de una vivienda utilizada como kiosco narco desde que el microtráfico comenzó a investigarse en el ámbito provincial. La medida se concretó tras un allanamiento en el que se hallaron drogas, armas y dinero en efectivo.

Participaron del operativo el fiscal general José Gerez, el intendente Mariano Gaido, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de Gabinete Juan Luis Ousset. “Sin dudas estamos en un día histórico: este es el primer derribo que hacemos de un lugar que era utilizado para vender drogas”, expresó Gerez, quien destacó que la acción forma parte de un plan estratégico impulsado por el gobernador Rolando Figueroa para combatir el microtráfico. Señaló que “nosotros dijimos que íbamos a ir contra los que venden drogas y que íbamos a neutralizar los puntos de venta”.

El inmueble había sido denunciado por vecinos a través del código QR del Ministerio Público Fiscal y de la aplicación “Neuquén te cuida”. Durante el allanamiento, se secuestraron 22 envoltorios de cocaína, tres balanzas digitales, dinero en efectivo, un rifle calibre 22 y municiones. Dos personas fueron imputadas por tenencia de estupefacientes para la comercialización y tenencia de arma de fuego.

La demolición estuvo a cargo de la subsecretaría de Limpieza Urbana del municipio, con apoyo policial. Gerez adelantó que próximamente se realizarán acciones similares en Centenario y San Martín de los Andes.

Neuquén, 11 de agosto de 2025