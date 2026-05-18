“DENTRO DE LA LEY TODO”: LA LIBERTAD AVANZA REPUDIÓ LOS DICHOS DE LA COMUNIDAD PAICIL ANTRIAO

La Libertad Avanza Neuquén emitió un duro comunicado en repudio a las recientes declaraciones de un integrante de la comunidad Paichil Antriao de Villa La Angostura. La conducción partidaria reaccionó con firmeza ante la advertencia pública del vocero mapuche, quien afirmó: “Si nosotros no tenemos paz, no la tendrá la Villa”. Los referentes libertarios calificaron estas palabras como una amenaza extorsiva que atenta contra el orden institucional y la ciudadanía de Villa La Angostura.

El conflicto se originó tras la denuncia de propietarios privados por la violación de sus terrenos y el ingreso de maquinaria municipal. Para las autoridades de la fuerza política, resulta inadmisible que la respuesta ante un reclamo legal legítimo sea la advertencia de represalias violentas. En este sentido, recordaron que el derecho de un ciudadano termina donde empieza el del prójimo.

Los líderes del espacio recalcaron que la propiedad privada es un pilar sagrado e inalienable de la Constitución Nacional. Sostuvieron que bajo ningún concepto se puede permitir que el chantaje y la intimidación se utilicen como herramientas de negociación política o territorial. Además, rechazaron de forma tajante que existan grupos civiles que pretendan situarse por encima de la ley.

Ante la gravedad de los hechos, desde el partido exigieron una respuesta inmediata a la Justicia y al Gobierno Provincial. Solicitaron que se actúe con la firmeza necesaria para garantizar la seguridad de los vecinos y el respeto irrestricto al Estado de Derecho. La organización enfatizó que no se deben permitir zonas liberadas ni ciudadanos de primera y de segunda.

El documento oficial fue encabezado por la Presidente del partido y senadora nacional Nadia Márquez, junto a la vicepresidente Alejandra Durdos. También suscribieron el pronunciamiento los dirigentes del congreso provincial del partido, Gastón Riesco y Alicia Correa. A nivel local, los referentes de Villa La Angostura, Juan Martelli y Facundo Fernández, adhirieron al reclamo.

Finalmente, las autoridades partidarias reafirmaron su compromiso absoluto con la convivencia pacífica, la libertad y la legalidad en todo el territorio provincial. Aseguraron que no cederán frente a quienes pretenden imponer su voluntad a través del miedo y la coacción. El comunicado concluyó con la premisa institucional: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.