DENUNCIA CONTRA GABRIELA PICOTTI: ACUSAN QUE SIGUE FACTURANDO COMO OFTALMÓLOGA A PESAR DE SU CARGO

El abogado Marcelo Ponzone denunció penalmente a la legisladora provincial Gabriela Picotti (PRO) por supuestamente continuar facturando servicios oftalmológicos para el IPROSS mientras ejerce su banca. Picotti rechaza de forma contundente las acusaciones y afirma que la factura en cuestión “no es suya” y que dejó de ejercer su profesión al asumir el cargo.

La información fue difundida en entrevistas realizadas en AM740 La Carretera, durante el programa Rutas Argentinas. Según Ponzone, la legisladora habría prestado servicios médicos estando en funciones, lo cual está prohibido por la Constitución provincial. “No puede desconocer la Constitución provincial que juró cumplir…”, señaló. Indicó que la denuncia incluye una factura emitida por el Centro Quirúrgico del Sur a nombre de Picotti y que pidió medidas probatorias al Ministerio Público Fiscal.

Picotti desmintió que haya seguido trabajando como oftalmóloga tras asumir como legisladora: “No estoy ejerciendo ni para IPROSS, ni para prepagas, ni para PAMI, para nada”. Aclaró que su última facturación fue en octubre de 2023, y que las últimas acreditaciones corresponden a demoras habituales en los pagos de obras sociales. Además, anunció acciones legales por daños y perjuicios: “No me voy a quedar de brazos cruzados recibiendo este tipo de cosas”.

La legisladora también cuestionó las motivaciones de la denuncia y sugirió que se trata de una operación en plena campaña electoral: “Estamos en un año electoral, estamos en dos semanas previas… esto me perjudica”. Dijo no conocer personalmente al denunciante y pidió que se investigue con transparencia.

Desde el PRO Río Negro expresaron su respaldo a la legisladora: “Desde el PRO Río Negro expresamos nuestro apoyo a la legisladora Gabriela Picotti, a quien tratan de ensuciar con una denuncia absolutamente política y oportunista sobre supuestas incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones”. El caso podría tener implicancias tanto judiciales como institucionales si avanza la investigación del Ministerio Público.

Río Negro, 15 de octubre de 2025