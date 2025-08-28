DENUNCIA PENAL Y DESALOJO POLÉMICO: COMERCIANTE ACUSA PERSECUCIÓN Y DESTROZO DE SU FOODTRUCK

Gastón Bustamante, comerciante y dueño de un foodtruck, denunció penalmente al directorio de Cordineu tras el desalojo forzoso y sin orden judicial de su carro gastronómico. Aseguró que su vehículo fue destruido y actualmente desconoce su paradero. “Hoy en día no sé dónde está el carro”, afirmó, y denunció que el operativo se hizo sin identificación ni papeles.

La información fue brindada durante una entrevista en Rutas Argentinas, el programa que se emite por AM740 La Carretera, donde Bustamante detalló lo que definió como “una persecución de años” por parte del ente que administra la costa en la zona de Purmamarca. El comerciante sostuvo: “Me quieren eliminar, me quieren arruinar, me quieren cerrar las puertas comercialmente de todos lados”.

El conflicto lleva al menos seis años y, según relató, ya hubo tres intentos de desalojo. Sin embargo, esta vez el operativo avanzó sin aval judicial, incluso cuando una jueza había determinado que Cordineu no tenía competencia para ordenar el retiro del carro. “Pidieron una cautelar para el desalojo y también se la rechazaron”, explicó.

Bustamante mostró preocupación por la pérdida de su única fuente de ingresos y por la violencia del operativo. “Lo rompieron todo. Al querer subirlo se partió en el medio, me reventaron las ventanas. Un desastre”, denunció. Además, relató que ni él ni su abogado recibieron respuestas de Cordineu: “Siempre respuesta negativa o le dejaban el visto”.

Actualmente espera la resolución judicial que determine si podrá volver a su lugar de trabajo, y remarcó: “Yo no vivo de la denuncia, un comerciante vive de la venta”. También señaló que posee otro carro retenido sin orden legal en un predio industrial. “Tengo mis dos carros secuestrados y no puedo trabajar”, concluyó.

Purmamarca, 28 de agosto de 2025