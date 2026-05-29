DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR CONMOCIONA A LAS COLORADAS

Una grave denuncia por violencia de género e intrafamiliar conmociona a los habitantes de Las Coloradas. Una vecina llamada Celina expuso públicamente haber padecido agresiones físicas, psicológicas y emocionales durante un largo tiempo. El último y violento episodio motivó una masiva reacción de la comunidad local.

Según el estremecedor relato de la víctima, el principal responsable de los ataques es su expareja, Emanuel Antonio Muñoz. La mujer detalló que el hombre también agredió físicamente a su propio hijo de 11 años. “Hoy hablo porque me cansé del miedo y del silencio”, manifestó Celina mediante sus redes sociales.

La denunciante enfatizó la necesidad de obtener una respuesta judicial transparente ante la gravedad de lo acontecido. Advirtió que el presunto agresor cuenta con el amparo de su padrastro, quien se desempeña como intendente de la localidad. Al respecto, exigió que ningún tipo de cargo político o influencia nuble la búsqueda de la verdad.

Por su parte, el jefe comunal Lucrecio Varela firmó un comunicado oficial de repudio. El mandatario calificó estas acciones como una de las formas más extremas de vulneración de los derechos humanos. “En Las Coloradas no hay lugar para la violencia de género ni para la violencia contra la niñez”, reza el documento estatal.

Asimismo, el Colectivo Docente del CPEM 75 sumó su rechazo institucional. Las autoridades escolares expresaron su repudio ante los traumáticos acontecimientos que afectaron directamente a su compañera y a sus hijos menores de edad. La comunidad educativa solicitó activar los esquemas urgentes de justicia y protección.

El caso derivó en una marcha pacífica encabezada por mujeres locales que recorrió la municipalidad y la comisaría. Los familiares de la víctima remarcaron la violencia del hecho, donde los niños debieron defender activamente a su madre. El pueblo permanece movilizado exigiendo garantías estrictas para resguardar la vida de los damnificados.