DENUNCIAN A UN CONCEJAL DE FERNÁNDEZ ORO POR DICHOS AGRAVIANTES CONTRA EL HIJO DE UNA VECINA

Una vecina de Fernández Oro denunció a un concejal tras una reunión en el Concejo Deliberante en la que, según relató, fue revictimizada y violentada verbalmente, en un contexto ajeno al motivo por el cual había sido convocada. El caso generó conmoción luego de conocerse audios donde el edil comparó a su hijo con un perro, lo que derivó en una denuncia formal.

La información se conoció a partir de una nota realizada en la AM 740 La Carretera, donde Luisina Fuentealba contó en primera persona lo ocurrido. Explicó que asistió a una reunión del organismo de planeamiento para exponer un informe técnico, pero terminó siendo cuestionada por una denuncia previa por hostigamiento profesional que ya había presentado en Fiscalía.

Según su testimonio, el concejal Christian Artero puso en duda esa denuncia durante el encuentro. “No era el lugar ni el momento, yo iba a hablar de un informe técnico”, afirmó, y agregó que se sintió “ninguneada, violentada y revictimizada” durante más de media hora, mientras el resto de los presentes guardó silencio.

Fuentealba señaló que la situación se agravó por expresiones que consideró machistas. “Que compare tener un hijo con un perro es muy peligroso, más en una persona que ocupa un cargo de decisión”, expresó, y remarcó que el profesional denunciado tiene una orden de restricción, lo que, sostuvo, da cuenta de la gravedad del caso.

Tras lo sucedido, la vecina realizó una denuncia ante el área municipal de Género, que ya solicitó el audio completo de la reunión. “Espero que esto sirva para visibilizar la violencia por omisión y que no vuelva a pasar”, afirmó, y reclamó que los funcionarios cumplan con la formación en perspectiva de género y asuman responsabilidades frente a este tipo de hechos.