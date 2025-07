DENUNCIAN A VILLAVERDE POR NO CONVOCAR A ELECCIONES INTERNAS EN LA LIBERTAD AVANZA

Una fuerte interna sacude a la Libertad Avanza en Río Negro. Es que desde una facción interna del espacio llamado “Grandes Libertarios” pidieron la impugnación de la candidatura de Lorena Villaverde a senadora nacional.

En diálogo con AM740, Pamela Demiz, referente de ese espacio, denunció que “Villaverde no nos representa. Por eso cuestionamos por qué no convocaron a elecciones internas. Ella se cree la dueña del partido y no lo es. Los dueños somos los afiliados.”

En ese sentido, Demiz informó que acudieron a la Justicia Electoral para que exija a los miembros del consejo partidario que expliquen el motivo por el que no se llamó a elecciones internas. Sostuvo que “todos los cargos los llenaron ellos y se pusieron ellos en todos los cargos. Alegaron que en situaciones excepcionales puede ser que en vez de llamar a internas, el congreso del partido sea el que elija los candidatos. Lo que queremos saber es cuál es esa situación excepcional que alegan”.

Finalmente, la referente criticó las figuras de las autoridades provinciales del partido por las causas judiciales en las que están siendo investigados. Se refirió al vicepresidente del partido Marcelo Román (intendente de Allen) y a Villaverde, expresando que “donde está ella no crece nada”.

Cipolletti, 22 de julio de 2025