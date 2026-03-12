DENUNCIAN “AJUSTE INVISIBLE” TRAS 90 DÍAS DE RECORTES EN ASISTENCIA SOCIAL

Profesionales del área de Salud y Niñez encabezaron una ruidosa protesta, este miércoles, en las puertas del Ministerio de Trabajo, donde. El reclamo principal se centró en la parálisis de los fondos destinados a programas de asistencia, los cuales acumulan más de tres meses de retraso administrativo. Esta interrupción afecta directamente a las familias más vulnerables de la provincia.

Según denunciaron los manifestantes, son al menos 70 los grupos familiares que hoy se encuentran en una situación de desamparo extremo. Estas familias dependen exclusivamente de los aportes estatales para cubrir necesidades básicas como el alquiler y la alimentación diaria. La falta de respuestas oficiales ha generado una incertidumbre creciente entre quienes operan en el territorio.

Los subsidios oscilan entre los 350.000 y 500.000 pesos, montos que los trabajadores consideran “vitales para evitar desalojos”. En una provincia marcada por los altos costos habitacionales impulsados por la industria petrolera, la falta de estos recursos empuja a decenas de personas a la posibilidad de quedar en situación de calle.

El reclamo también hizo hincapié en la falta de insumos para afrontar la próxima temporada invernal. La carencia de leña, garrafas, módulos alimentarios y frazadas es una realidad que golpea a cientos de beneficiarios. Los profesionales advirtieron que la llegada del otoño agravará la crisis si no se restablecen los circuitos de pago de forma inmediata.

Durante la jornada, los referentes del sector leyeron un documento donde cuestionaron las prioridades de la gestión pública actual. “Escuchamos hablar de orden en la Legislatura, pero en la realidad vemos que se desatienden las políticas sociales básicas”, sentenciaron con dureza. Para los manifestantes, existe una contradicción evidente entre la riqueza generada por los recursos naturales y la inversión real.

La protesta puso el foco en lo que denominaron un «ajuste invisible» que impacta de lleno en los sectores más empobrecidos de la sociedad neuquina. Aseguran que la burocracia estatal está siendo utilizada como una barrera para recortar gastos en áreas sensibles, dejando sin red de contención a niños y adultos mayores en situación de riesgo.

Finalmente, los trabajadores adelantaron que, de no obtener una mesa de diálogo con soluciones concretas, las medidas de fuerza podrían profundizarse en los próximos días. La movilización frente al Ministerio fue solo el primer paso de un plan de lucha que busca visibilizar la brecha de desigualdad en el corazón de Vaca Muerta.