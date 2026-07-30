DENUNCIAN AL GOBIERNO DE FIGUEROA POR UN BRUTAL AJUSTE EN DISCAPACIDAD

Trabajadores de la Dirección de Asistencia para Personas con Discapacidad de Neuquén advirtieron sobre una severa reducción en los fondos destinados a la contención social en la provincia. La denuncia abarca recortes sistemáticos en las partidas económicas y en la entrega regular de insumos alimentarios. La situación genera profunda alarma entre los profesionales de la institución estatal.

Las medidas impuestas afectan de forma directa a cientos de usuarios en situación de vulnerabilidad. Según el personal técnico, las decisiones presupuestarias fueron aplicadas de manera unilateral por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Los agentes del área remarcaron que estos aportes constituyen derechos sociales adquiridos que resultan indispensables para el sostén cotidiano.

La sede institucional ubicada sobre la calle Perito Moreno al 334 atiende diariamente múltiples demandas complejas. La quita de partidas económicas compromete la continuidad de las intervenciones profesionales y debilita la red de contención pública. Los profesionales ratificaron que los subsidios actuales resultan insignificantes frente al desmedido incremento del costo de vida en la ciudad.

Los montos asignados a la asistencia habitacional resultan magros e insuficientes para cubrir los alquileres vigentes. Las familias asistidas enfrentan serias dificultades para sostener sus viviendas en un contexto signado por la escasez de ofertas e incrementos constantes. La pérdida de estos ingresos deja a numerosas personas expuestas al desalojo y a la precariedad extrema.

Reducción de alimentos y rechazo a los controles del Ejecutivo

La entrega de módulos alimentarios también experimentó una disminución severa durante las últimas semanas. Más de doscientas personas atendidas por el área sufren la falta de insumos esenciales para completar la dieta diaria recomendada. La escasez de productos agrava el panorama nutricional de los sectores más vulnerables atendidos por la dependencia provincial.

Desde el equipo técnico rechazaron las auditorías dispuestas por el Gobierno provincial sobre los beneficiarios. Los trabajadores afirmaron enfáticamente que los controles “solo sirven para continuar aplicando el brutal ajuste económico” impulsado desde el Ejecutivo. Sostienen que tales mecanismos burocráticos entorpecen la llegada oportuna del auxilio estatal a los sectores desprotegidos.

Por esta razón, la asamblea del sector exigió un incremento inmediato en las partidas presupuestarias destinadas a la protección social. Los profesionales responsabilizaron a los titulares de la Subsecretaría de Discapacidad y de la cartera de Desarrollo Humano por “cualquier situación lamentable que pueda originarse debido al brutal ajuste” implementado en la provincia.