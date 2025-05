DENUNCIAN FUERTE REPRESIÓN A CERAMISTAS EN NEUQUÉN: CORTES DE GAS Y POLICÍA EN LAS CALLES

Los trabajadores de las fábricas ceramistas de Neuquén enfrentan una grave situación tras el corte del suministro de gas a Cerámica Neuquén y Zanon Fasinpat. El dirigente Andrés Blanco denunció un despliegue policial sin precedentes, con controles documentarios y bloqueo de las manifestaciones.

La información corresponde a una nota realizada en AM740, donde Blanco, dirigente de izquierda y diputado provincial, afirmó: “Nos cortaron el suministro de gas (…) han liquidado cualquier posibilidad de que podamos producir”. En ese contexto, relataron que el operativo incluyó controles a pasajeros de colectivos y transeúntes, generando una atmósfera de “estado de sitio”.

Blanco aseguró que venían en diálogo con el gobierno para evitar esta situación: “Queremos evitar llegar a que nos corten el gas, tenemos que ver cómo hacemos para encaminar conseguir un proveedor”. Sin embargo, la respuesta fue la represión. “El gobierno de Rolando Figueroa (…) está practicando el protocolo de Bullrich”, acusó.

Sobre la deuda, aclaró: “Nosotros a Camuzzi no le debemos nada (…) no tenemos proveedor porque se nos cortó un convenio con YPF Gas”. Explicó que reciben “gas de última instancia” a un precio cinco veces mayor, sin facturación clara. “No sabemos cuánto debemos (…) y eso no provocó el corte”, aseguró.

Pese a todo, los ceramistas no se resignan: “No, no, nosotros jaque mate no”, sostuvo. Anunció la organización de una campaña comunitaria y un fondo de lucha para sostener la producción y el salario. “Vamos a tener que trabajar fuertemente en un fondo de lucha para dar esta pelea y que no nos quiten por hambre”.

Neuquén, 28 de mayo de 2025