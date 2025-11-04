DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN FACTURAS DE CAMPAÑA DE LA LIBERTAD AVANZA EN RÍO NEGRO

Roberto Zgaib, responsable económico financiero de La Libertad Avanza en Río Negro, denunció la existencia de al menos 20 facturas emitidas sin su autorización, en el marco de gastos de campaña. Una de las más importantes, por 73 millones de pesos, fue anulada tras detectar irregularidades y contradicciones entre los responsables.

La información fue dada a conocer durante una entrevista en el programa Rutas Argentinas, emitido por AM740 La Carretera, donde Zgaib explicó que su tarea no es solo pagar facturas, sino verificar que los gastos sean legítimos y los fondos, de origen lícito.

“Me pasaron una factura de 68 millones y medio a nombre de Abelardo Calfin y luego me la cambiaron por una de 73 millones. Quisieron sumarle otra de 13 millones de un proveedor que ni siquiera figuraba en la página del ARCA. Decidí no pagarlas”, explicó. Al verificar los carteles publicitarios incluidos como prueba de servicio, notó que eran de papel y no de lona, como se indicaba.

Zgaib también denunció que Calfin, quien intentó cobrar la factura, es funcionario de ANSES y afiliado al partido. “No tiene imprenta ni me presentó la factura del proveedor real. Lo correcto hubiera sido que me trajeran la factura del que hizo los trabajos”, señaló. Además, detalló que hay más de 20 facturas emitidas que no pasaron por su revisión y cuya trazabilidad no está clara.

“Si están pagadas, lo fueron de forma irregular. Si no están pagadas, los proveedores ya estarían reclamando. Yo no puedo garantizar el origen de los fondos con los que se pagaron”, sostuvo. Los fondos de campaña declarados rondan los 115 millones de pesos entre aportes estatales, partidarios y privados. La factura observada coincidía casi exactamente con ese monto total.

