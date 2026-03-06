DENUNCIARON A MARCELO ROMÁN POR COBRAR SUELDO Y JUBILACIÓN AL MISMO TIEMPO

El abogado Alberto Palacios denunció al intendente de Allen, Marcelo Román, por la presunta incompatibilidad entre el cobro de su sueldo como funcionario y la percepción simultánea de una jubilación de privilegio. Sostuvo que la situación viola la Carta Orgánica municipal y anticipó presentaciones judiciales para que se investigue el caso y se restituyan los fondos.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde Palacios explicó que, a su criterio, existe “una incompatibilidad manifiesta” entre la normativa local y la situación actual del jefe comunal. “La Carta Orgánica es muy clarita, es muy clarita. O la dieta, o el beneficio. Tiene que optar”, afirmó. También indicó que la agrupación que integra busca instalar el tema en la sociedad y avanzar por las vías judiciales correspondientes.

Según detalló, el planteo se apoya en el artículo 69 de la Carta Orgánica de Allen, en la Constitución de Río Negro y en antecedentes locales. “Ya en Allen hemos tenido jurisprudencia o antecedentes con el fallo Paul Sinetti, que tuvo que devolver el dinero, y con el fallo Norma Mora, que ante la intimación de optar por el beneficio o por la dieta, renunció a su cargo”, señaló. Además, remarcó que la ley de ética pública en la que se ampara Román no puede prevalecer sobre el derecho comunal.

Palacios aseguró que, si se actualizan los valores percibidos, el perjuicio económico sería millonario. “El intendente Marcelo se habría llevado alrededor de 120 millones de pesos que no tendría que haber percibido” durante sus años como concejal, sostuvo. Y agregó que, si la situación continúa hasta 2027, “él es percibiendo alrededor de 400 millones de pesos que no tendría que haber percibido”. De todos modos, aclaró que el objetivo principal no es una condena penal: “Nosotros queremos que devuelva el dinero”.

En otro tramo de la entrevista, el abogado también cuestionó con dureza la gestión municipal y habló de una “falta de formación política” en el Ejecutivo y en el Concejo Deliberante. “Creemos que no es una buena gestión, creemos que hay mucha improvisación”, expresó, y advirtió que quien asuma después de Román podría encontrarse con una deuda millonaria y un municipio muy deteriorado. La semana próxima, según adelantó, harán la presentación en el fuero penal y en el contencioso administrativo para intentar frenar el cobro hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Allen, 6 de marzo de 2026.