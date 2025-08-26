DENUNCIAS CRUZADAS EN TORNO A LA TENENCIA DE UN NIÑO QUE INVOLUCRAN A UN ALTO FUNCIONARIO DE NEUQUÉN

Alexandra Sabio denunció públicamente que su hijo fue retirado de manera violenta en un Jardín de Infantes del oeste de la ciudad de Neuquén, en un procedimiento realizado la semana pasada con presencia policial y autoridades judiciales. La mujer relató que el hecho se enmarca en el conflicto por la tenencia con Claude Staicos, padre del niño y actual funcionario de alto rango del gabinete provincial de Neuquén.

En diálogo con AM740 La Carretera, Sabio afirmó que “ingresaron al jardín en horario escolar con una gran cantidad de policías armados” y que, al momento del operativo, su hijo expresó que no quería ir con su padre, pero que igual “lo tironearon entre todos y me lo arrancaron de los brazos”. También denunció que la agredieron a ella, su madre y su hermano que estaban allí para asistirla.

Sabio contó que la situación de violencia comenzó hace cinco años luego del nacimiento del niño, momento en el cual ella denunció a su ex pareja por privación ilegitima de la libertad después de permanecer varias semanas en la casa de él contra su voluntad y bajo la amenza de quitarle al niño. “La violencia empeoró: me insultaba, me denigraba y no me dejaba salir. Incluso llegamos a estar varios días encerrados. Yo no dormía ni comía. Tenía miedo de que me pusiera algo en la comida o en el agua, así que solo tomaba agua del baño”, recordó. Y siguió: “Después de eso, Staicos me empezó a hacer múltiples denuncias: tengo más de diez causas civiles y cuatro penales iniciadas por él”.

Entre esas causas se cuentan algunas por “impedimento de contacto”, que ella asegura que fueron armadas por su ex pareja luego de que él voluntariamente dejara de presentarse a los encuentros establecidos para que pudiera ver a su hijo. Algunas de ellas, relata Sabio, que fueron archivadas tras que se probara su versión. Además mencionó que hasta unas semanas antes de su asunción como funcionario público de la provincia, él estaba inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios , ya que “nunca fue un padre que se preocupara por su hijo”.

El hecho ocurrido la semana pasada en el jardín de infantes es un procedimiento en el marco de la causa sobre la tenencia del niño y, según relata ella, “no fue notificado mi abogado sobre el procedimiento“. Sabio denuncia que fue en horario escolar y que la policía y los funcionarios judiciales ingresaron a las aulas en búsqueda del pequeño. “Cuando estaban llegando a la de mi hijo, yo me asusto, corro y lo llamo a mi hijo para que venga y lo tomo en brazos”, contó. Y siguió: “En ese momento me decían que querían charlar con el nene que no se lo iban a llevar”. Allí fue cuando, según el relato de la madre, el niño manifiesta no querer irse con el padre y los funcionarios comenzaron a agarrar al pequeño para llevarselo.

Sabio manifestó que el caso no se difunde en los principales medios de la provincia por la posición pública de Staicos. “El papá de mi hijo es funcionario del equipo de Rolando Figueroa y dueño de gran parte de los medios de Neuquén, por eso esta atrocidad no aparece en la prensa que recibe pauta oficial”, expresó. En el mismo sentido, ella denunció malos accionares por parte de la justicia repetidas veces y que su ex pareja la amenzó con que “tenía contactos políticos y judiciales” para sacarle la tenencia del niño.

Sobre la situación actual del niño, Sabio aseguró que no tiene información sobre el paradero del niño: “Ya son seis días que no sé absolutamente nada de él”. Cabe destacar que en la órden del procedimiento para cambiar la tenencia del niño de la madre hacia el padre se deja explicitamente asentado que el pequeño debe tener un “regimen de comunicación en favor de la madre” y se detalla que en un principio deberá ser por videollamada.

Por otro lado, desde el lado del padre se creó una página web para difundir su versión de los hechos y donde se exponen la identidad y fotos del niño en su “nuevo” entorno familiar. En la misma se señala: “Después de cinco años de espera y de múltiples incumplimientos por parte de la madre, la Justicia finalmente hizo cumplir la resolución que otorgaba el cuidado unilateral a su padre, Claude Staicos. El procedimiento se realizó en el jardín de infantes de Mílo, con la presencia del juez de Familia y personal judicial. Allí, la madre irrumpió intempestivamente intentando obstruir la medida, incluso con agresiones físicas y verbales hacia el personal. A pesar de ello, la orden se cumplió y hoy el niño ya está con su papá“.

Allí también se denuncian escraches e impedimentos por parte de la madre: “Hace 5 años que Milo no puede ver a su papá, ni a su abuela, ni a su hermana, ni a nadie de su familia paterna por una decisión de su madre, Alexandra Sabio. Hoy, aún con una sentencia ratificada por el tribunal superior de justicia, y una condena en el fuero penal por obstrucción de vínculo, sigue sin cumplir. Pero además, se ocupa tiempo completo de difamar y escrachar al padre de su hijo, con historias falsas y relatos que no tienen anclaje en la justicia ni en la realidad“.

Neuquén, 26 de agosto de 2025