DEPORTIVO RINCÓN ARRANCÓ LA REVÁLIDA CON UN TRIUNFO ANTE GUILLERMO BROWN

Deportivo Rincón tuvo un debut ideal en la etapa de Reválida del Torneo Federal A. El conjunto neuquino se impuso por 2 a 0 frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. La victoria ante su público ratificó el buen momento del equipo.

El elenco conducido por Germán Noce asumió el protagonismo desde el comienzo del partido. Los locales mostraron firmeza táctica para manejar los tiempos del juego. El dominio constante terminó traduciéndose en el marcador durante la etapa inicial.

A los 32 minutos del primer tiempo llegó la apertura de la cuenta. Cruz apareció de manera certera en el área rival para señalar el primer tanto. La ventaja le dio mayor tranquilidad al planteo del conjunto rinconense.

El golpe decisivo se concretó antes del descanso. Ezequiel Ávila convirtió el segundo gol del encuentro cuando transcurrían 42 minutos. Con esa conquista, el León aseguró la diferencia que resultaría definitiva.

La actuación general reflejó un nivel compacto en todas las líneas. La solidez defensiva y la efectividad en ataque permitieron sellar una actuación convincente. Los dirigidos por Noce sumaron tres unidades valiosas para sus aspiraciones.

El resultado positivo permite arrancar la instancia con el pie derecho. Esta victoria renueva las esperanzas del plantel para pelear por los objetivos fijados en la competencia. El grupo mostró determinación para encarar este tramo decisivo.

El horizonte inmediato para Deportivo Rincón estará en la capital rionegrina. En la próxima jornada, el León deberá viajar a Viedma para medirse ante Sol de Mayo. El objetivo será mantener la racha y seguir sumando en la tabla.