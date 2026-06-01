DERROTA PARA EL OFICIALISMO DEL PJ: EL KIRCHNERISMO SE ADUEÑO DE LA CONDUCCIÓN DEL CONGRESO

El Partido Justicialista de Neuquén vivió una jornada decisiva para definir su rumbo político de cara a los próximos años. Las diferentes líneas internas del peronismo se congregaron en la localidad de Vista Alegre con el objetivo de elegir a las nuevas autoridades de su máximo órgano partidario.

Bajo la estricta supervisión de veedores de la Justicia Electoral, las deliberaciones comenzaron tras el segundo llamado en las instalaciones del Club Deportivo Vista Alegre. El encuentro se desarrolló en un clima de alta participación de la militancia de diversas localidades de la provincia.

La definición de la mesa de conducción se resolvió a través de cuatro votaciones nominales que expusieron la paridad interna. Finalmente, el bloque del kirchnerismo se impuso con un total de 32 votos frente a los 27 que cosechó el sector oficialista actual.

La derrota afectó de forma directa al esquema alineado con el presidente del partido, José Asaad, y con el gobernador de la provincia Rolando Figueroa. De esta manera, el espacio vinculado políticamente al gobierno provincial perdió toda representación en la cúpula del Congreso del justicialismo.

Con los resultados consolidados, el dirigente Luis “Pichi” Sagaseta fue consagrado como el nuevo presidente del cuerpo. La mesa directiva se completó de forma federal con la designación de Marcela Valenzuela, Roberto Sáez, Fernando Pieroni y Susana Valdez.

“El peronismo neuquino tiene la obligación histórica de organizarse y prepararse para ser una verdadera alternativa de gobierno en 2027”, aseguró Sagaseta al asumir la conducción del organismo partidario. El flamante titular instó a reconstruir una opción política que enfrente los ajustes actuales.

Durante el plenario, los congresales definieron un fuerte posicionamiento ideológico respecto al plano nacional y regional. Las mayorías acordaron redactar un documento oficial para rechazar la proscripción judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exigir su pronta liberación.

El texto de cierre ratificó además un severo pronunciamiento contra las gestiones de Javier Milei y Rolando Figueroa. Los asambleístas señalaron que las medidas económicas actuales deterioran las condiciones de vida de la población, marcando el inicio de una etapa opositora.