DERROTA PARCIAL Y VETO PRESIDENCIAL: EL ANÁLISIS DEL IMPACTO POLÍTICO EN EL GOBIERNO NACIONAL

El politólogo Alejo Pasetto analizó la derrota parcial que sufrió el oficialismo en la Cámara de Diputados y el anuncio del presidente Javier Milei de vetar dos leyes sensibles: la de emergencia en discapacidad y la conocida como ley Garrahan. Para Pasetto, la decisión “sigue contribuyendo a erosionar el sistema democrático y el respeto a la división de poderes” y expone “la ausencia absoluta de empatía” hacia sectores vulnerables.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde el especialista destacó que si bien el impacto electoral inmediato podría ser limitado, estas decisiones pueden afectar la imagen positiva que aún conserva el Gobierno.

Pasetto sostuvo que la postura presidencial “refuerza una línea” que progresivamente desgasta el apoyo social, y que muchos votantes que depositaron su confianza en el oficialismo “se están chocando con la realidad de lo que implica este proyecto de poder”. También advirtió que, más allá de esta coyuntura, la crisis económica sigue sin una propuesta de salida clara.

En cuanto a las elecciones de medio término, el politólogo trazó un paralelismo con la gestión de Mauricio Macri, que obtuvo un buen resultado legislativo en 2017 pero perdió la presidencia dos años después. Sin embargo, señaló que “no se pueden sacar conclusiones anticipadas” sobre 2027, aunque el acuerdo con sectores del PRO podría fortalecer al oficialismo en Buenos Aires.

Mirando hacia adelante, Pasetto anticipó que, si el Gobierno logra un buen resultado electoral, podría avanzar en reformas estructurales como privatizaciones, pero advirtió que la clave estará en las negociaciones con gobernadores y en el peso que asuman los legisladores provinciales no alineados directamente con el oficialismo.

Argentina, 8 de agosto de 2025