DESDE ALLEN A LA FINAL: BRUNO STAZIONATI Y SU EMPRENDIMIENTO DE SABORES AHUMADOS

Bruno Stazionati es el emprendedor detrás de Br Humos, un proyecto familiar que se dedica a la elaboración de especias y condimentos ahumados de forma artesanal. Con productos como pesto, chimichurri y adobos, logró posicionarse como finalista en un concurso de emprendedores organizado por Banco Patagonia.

La historia fue compartida en una entrevista realizada en Rutas Argentinas, el programa que se emite por AM740 La Carretera. Allí, Bruno contó que Br Humos es “un emprendimiento donde siempre nos basamos en una intervención natural y artesanal”, y detalló que el proceso de ahumado se realiza con “leñas frutales como el manzano o el peral”, lo que otorga a los condimentos un sabor particular y equilibrado.

El proyecto nació en 2015 como una curiosidad mientras Bruno cursaba el secundario en el CEL 14. “Todo surgió por una simple curiosidad de cómo quedarían condimentos ahumados”, relató. Años después, retomó la idea gracias a un proyecto escolar. Hoy, con el apoyo de su familia y su pareja, el emprendimiento ha tomado fuerza en la región.

Participar del programa le permitió visibilizar su trabajo y llegar a nuevos públicos. “Lo que es el difundir, la cantidad de gente que conoce el emprendimiento… con eso estoy recontento”, afirmó. Además, destacó que los premios son económicos y apuntan a fortalecer el desarrollo de los emprendimientos seleccionados.

Actualmente, Bruno necesita del voto del público para llegar a la etapa final. “Que se cope, que nos ayude, que entre y vote, vote por nosotros, por Allen”, pidió. Para él, haber llegado a esta instancia ya representa un gran logro: “Estoy rebién con eso, para mí es un montón ya”.

Allen, 19 de septiembre de 2025