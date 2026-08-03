DESDE BARILOCHE HASTA CHOS MALAL: RÍO NEGRO Y NEUQUÉN BAJO ALERTA POR NIEVE

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Neuquén y Río Negro. El aviso rige para la jornada de este lunes 3 de agosto debido a un fuerte temporal. Las autoridades viales recomendaron extremar los cuidados por la presencia de precipitaciones invernales.

El parte oficial prevé acumulación de nieve y fenómenos climáticos de variada intensidad. Se calculan registros de entre 10 y 30 centímetros en las áreas más bajas. En tanto, las cotas más altas de la montaña podrían sumar entre 20 y 50 centímetros.

Desde el organismo del tiempo detallaron los riesgos y el comportamiento de la tormenta. “En las zonas más bajas no se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia. Además, se prevé la ocurrencia de viento blanco”, indicaron los especialistas.

Las condiciones meteorológicas adversas tendrán distintos momentos de mayor impacto en cada provincia. En la jurisdicción rionegrina, las complicaciones se concentrarán de forma exclusiva durante las horas de la madrugada. El área abarca a Bariloche y las cordilleras de Pilcaniyeu y Ñorquincó.

En Neuquén, la afectación del temporal será más prolongada en gran parte del territorio. La zona sur neuquina registrará los valores más intensos durante la madrugada. Se verán alcanzadas las áreas de Los Lagos, Aluminé sur, Huiliches y la cordillera de Lácar.

Por su parte, el norte y centro cordillerano atravesarán un panorama complejo durante madrugada y mañana. Departamentos como Chos Malal, Minas, Loncopué, Ñorquín y Picunches mantendrán la alerta por más tiempo. Se aguarda una baja visibilidad en los pasos fronterizos y rutas de la región.

Frente a esta situación, Defensa Civil recomendó evitar circular de noche salvo emergencias. Las cuadrillas operativas desplegarán maquinarias para mantener la transitabilidad de las vías principales. Se exige a los automovilistas portar cadenas y verificar el estado del clima antes de salir.