DESDE NEUQUÉN IMPULSAN UNA COLECTA PARA AYUDAR A ANIMALES AFECTADOS POR LOS INCENDIOS EN LA PATAGONIA

Los incendios forestales en la Patagonia no solo provocan pérdidas ambientales y materiales, sino también un fuerte impacto en la vida animal. Frente a este escenario, desde la ciudad de Neuquén se puso en marcha una colecta solidaria de alimentos e insumos destinada a animales heridos y a productores que perdieron reservas esenciales tras el avance del fuego.

La iniciativa fue detallada en una nota realizada en la AM 740 La Carretera, donde la artista neuquina Luciana Quiroga contó cómo nació la propuesta y el trabajo que realizan en territorio. “Estoy ahora en El Bolsón, a punto de ir para Epuyén, viendo en qué zona me dejan estar como voluntaria”, explicó, al relatar que llegó con insumos médicos y alimento para animales quemados.

Quiroga señaló que muchos animales presentan lesiones graves. “Hay caballos que están quemados en la cara y no pueden comer por sí solos, así que hay que alimentarlos con jeringas y comida blanda”, describió. Además, remarcó que la colecta en Neuquén avanza con buen ritmo y que el desafío ahora es organizar el traslado, ya que las bolsas de alimento pesan entre 20 y 30 kilos.

Sobre el origen de la iniciativa, explicó que surgió a partir del contacto con rescatistas de la zona. “Vi que estaban sacando muchos animales y pidiendo ayuda con alimento e insumos, y de ahí salió la colecta”, afirmó. También contó que la ayuda incluye donaciones de dinero para comprar lo que se necesita con mayor urgencia en el lugar.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo de distintas maneras. El punto de acopio en Neuquén funciona en un local de la calle Roca al 75, mientras que también se reciben aportes económicos mediante el alias himala.mp. Para más información, Luciana Quiroga comparte actualizaciones en su Instagram @quiroga.lu y atiende consultas por WhatsApp (299 325-0639).

