DETIENEN A UN JOVEN CON DOS ARMAS CARGADAS EN PLENO FESTEJO EN CIPOLLETTI

La masiva celebración por el triunfo de la Selección Argentina en Cipolletti estuvo a punto de convertirse en una tragedia. La Policía de Río Negro intervino a tiempo para detener a un joven armado que caminaba entre las familias. El sospechoso llevaba dos armas de fuego cargadas y listas para ser utilizadas en pleno festejo.

El procedimiento se inició luego de que ingresara un reporte de emergencia a las líneas policiales. Los operadores alertaron sobre una fuerte pelea ocurrida en las cercanías, donde una persona había resultado gravemente herida con un arma blanca. Los testigos del hecho aportaron detalles precisos sobre la vestimenta y la fisonomía del agresor.

Con esta información detallada, el personal de la Comisaría 4° desplegó un rápido rastrillaje por las calles del centro. Los uniformados reforzaron la vigilancia en las zonas de mayor concentración de vecinos. Pocos minutos después, detectaron a un sujeto que coincidía plenamente con la descripción física obtenida previamente.

Al percatarse de la presencia de la patrulla, el individuo de 24 años adoptó una actitud esquiva. El joven intentó escapar del control de identificación y brindó identidades falsas para confundir a los agentes. Tras mostrar una fuerte resistencia física, fue reducido de manera segura por el personal policial actuante.

Durante la requisa preventiva sobre su ropa, los efectivos descubrieron los elementos que ocultaba bajo su vestimenta. El detenido portaba las armas de fuego escondidas en la zona de la cintura dentro de una riñonera. El hallazgo confirmó la peligrosidad de la situación a la que estaban expuestos los ciudadanos.

Se incautó una pistola calibre 9 milímetros y otra pistola calibre 380. Ambas armas tenían proyectiles en la recámara y estaban listas para el disparo inmediato. En total, los oficiales secuestraron 31 municiones intactas distribuidas en tres cargadores de repuesto de diferente capacidad.

“El rápido accionar de la patrulla previno una situación que pudo ser lamentable para la comunidad”, explicaron voceros de la fuerza de seguridad provincial respecto al operativo. “Nuestro objetivo primordial en estos eventos masivos siempre es resguardar la vida y la tranquilidad de las familias que festejan en paz”, añadieron.

La fiscalía de turno ordenó la detención formal del imputado y la intervención inmediata del Gabinete de Criminalística local. Los peritos trabajaron en el lugar para asegurar las pruebas y examinar el armamento secuestrado. El joven ahora enfrenta severos cargos por portación ilegal de arma de fuego en flagrancia.