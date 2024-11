DÍA DEL MILITANTE: LA HISTORIA DE MARIO, EL ABUELO PERONISTA QUE CUMPLE 100 AÑOS

Cada 17 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Militante, en conmemoración a la movilización popular más grande de la historia, cuando en 1972, Juan Domingo Perón aterrizaba en suelo argentino tras 17 años y 52 días de exilio.

Mario Francisco Rodríguez es cordobés de nacimiento y roquense por adopción. Nació el 17 de noviembre de 1924. Tuvo 5 hijos, 12 nietos y 11 bisnietos. Hoy, en el día del militante, y el día en que celebra sus 100 años, nos cuenta su historia, en un diálogo exclusivo con La Carretera.

Su primer voto fue allá en Córdoba en 1946. Era la primera vez que el General Juan Domingo Perón participaba como candidato a la presidencia de la Nación. Expresa que “vengo de una familia muy humilde. No podía estudiar porque no teníamos recursos, me llevaron a trabajar de muy chico a un campo, sólo por la comida. Y voté a Perón porque era el único que en ese momento pensaba en los trabajadores”.

Con la llegada de Perón al gobierno, se empiezan a aplicar políticas públicas tendientes a otorgar derechos, sobre todo, a la clase trabajadora. Cuenta que “gran parte de mi familia era radical. Yo me hice peronista desde entonces, con la convicción de que era lo mejor para mí y mi familia. Y así fue. Gracias a Perón y Evita, pude tener un trabajo digno, pude tener mi casa y criar a mis hijos junto a mi esposa, mandarlos a la escuela.”

Su hijo, Daniel, se había venido con su familia a la Patagonia en 1984 por motivos laborales, y ahí Mario comenzó a viajar a General Roca para visitarlo. Terminó enamorándose de la región y a principio de los ´90 se radicó definitivamente acá. Con gran conciencia cívica, cada elección se acerca a la escuela a votar. Hasta el año 2023, cuando en noviembre, con 99 años recién cumplidos, fue al CET 33 de Roca a emitir su voto.

Su familia lo describe como un hombre que, ante las adversidades, logra ponerse de pie una y mil veces. Atravesó por muchas situaciones difíciles: la muerte de un hijo, de una nieta, de su esposa, algunos problemas de salud de los que pudo reponerse. Pero siempre prefiere quedarse con lo bueno que le pasa. Como hoy, que celebra sus 100 años rodeado del amor de su familia.

General Roca, 17 de noviembre de 2024