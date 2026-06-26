DISPOSITIVOS DE SALUD RECORRERÁN LA PROVINCIA CON TEST RÁPIDOS DE VIH Y ASESORAMIENTO PREVENTIVO

El Ministerio de Salud de Neuquén implementará una intensa campaña de testeo masivo durante este fin de semana en todo el territorio. La iniciativa pública se desarrollará durante los días viernes, sábado y domingo próximos. Las jornadas especiales coinciden directamente con la conmemoración oficial del Día Nacional de la Prueba del VIH en el país.

El objetivo prioritario de las autoridades sanitarias radica en facilitar un acceso ágil y directo al diagnóstico temprano para toda la población. Los exámenes médicos planificados serán completamente gratuitos, de respuesta rápida y bajo estrictas normas de confidencialidad en los efectores. El Gobierno busca promover la detección oportuna para garantizar tratamientos eficientes que mejoren la calidad de vida ciudadana.

Los profesionales recuerdan que el análisis sanguíneo voluntario constituye el único mecanismo científico para confirmar de manera fehaciente la infección. Los ciudadanos neuquinos interesados podrán realizarse el estudio inmunológico en los puestos previstos sin necesidad de presentar orden médica previa. El examen de laboratorio detecta la presencia de anticuerpos específicos generados por el organismo.

Paralelamente al diagnóstico, los equipos médicos brindarán un asesoramiento integral enfocado en la prevención combinada para casos con resultados negativos. Las acciones promocionales contemplan la distribución de preservativos y la orientación metodológica sobre terapias preventivas avanzadas de pre-exposición y post-exposición. Si un estudio arroja resultado positivo, se garantiza el inmediato acompañamiento infectológico.

Las actividades operativas comenzarán este viernes veintiséis de junio con una amplia cobertura en efectores sanitarios de diversas localidades neuquinas. Los testeos se realizarán en los hospitales públicos de Junín de los Andes, Piedra del Águila y la comunidad de Picún Leufú. Asimismo, habrá atención en la Plaza de Las Mujeres del Chañar y centros barriales de Confluencia y Plottier.

El sábado 27 las acciones continuarán firmemente en Centenario, Zapala, Senillosa y el hospital de la localidad norteña de Tricao Malal. En la ciudad capital, los agentes sanitarios atenderán en el Parque Industrial y montarán un dispositivo con vacunación en los Arcos Romanos. El amplio despliegue sectorial busca captar la mayor cantidad de consultas espontáneas.

El operativo concluirá el domingo 28 de junio con jornadas vespertinas en los extremos geográficos de la provincia de Neuquén. Las actividades comunitarias programadas se concretarán frente al Centro Cultural de Chos Malal y en el Gimnasio Municipal de Villa La Angostura. Las autoridades provinciales instan a la comunidad a participar activamente de estas jornadas de salud preventiva.