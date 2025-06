DOCENTE DENUNCIADO NO VOLVERÁ A DAR CLASES ESTE AÑO TRAS EL RECHAZO DE PADRES EN ROCA

Padres y madres de la Escuela 86 de General Roca lograron frenar la reincorporación de un docente que había sido denunciado por abuso en 2012. A pesar de haber sido absuelto judicialmente, la comunidad educativa rechazó su regreso al aula y exigió que se garantice un entorno seguro para los estudiantes.

La información surgió a partir de una serie de entrevistas realizadas en AM740. En primer lugar, Raúl Velázquez, padre de un alumno de séptimo grado, explicó que se enteraron por sus propios hijos del regreso del docente. “Mi hijo me dijo que volvía un maestro que había estado suspendido tres años”, relató. Ante esto, los padres se autoconvocaron y decidieron no enviar a los chicos a clase. “No lo queremos ni acompañado ni nada, no lo queremos de ninguna manera en la escuela”, aseguró.

Romina Procopo, vocal del Consejo Provincial de Educación, confirmó en la misma emisora que el docente había sido “absuelto en el proceso penal” y que “finalizó el proceso disciplinario”. Sin embargo, reconoció que el Ministerio actuó al ver la reacción de la comunidad: “Se tomó como medida que el docente no esté en ese establecimiento frente a alumnos y realice otras tareas mientras se lleva adelante el ciclo lectivo”.

Procopo también aclaró que el docente no llegó a estar en contacto con los estudiantes. “La reacción fue esta, se atendió inmediatamente, se generaron reuniones con las familias”, detalló. Añadió que “el Ministerio no puede actuar sobre lo que no fue formalmente denunciado” y subrayó la importancia de respetar los derechos laborales del docente al tiempo que se cuida a la comunidad educativa.

Las familias continúan movilizadas. Según Velázquez, “no queremos que el tema se cierre acá, vamos a enviar una nota al Consejo de Educación para que no vuelva a estar frente a menores”. Desde el Ministerio anticiparon que seguirán realizando reuniones informativas y pedagógicas para abordar la situación.

General Roca, 26 de junio de 2025