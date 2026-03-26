DOCENTES DE RÍO NEGRO MANTIENEN EL CONFLICTO Y ADVIERTEN POR NUEVAS MEDIDAS DE FUERZA

El conflicto docente en Río Negro continúa sin resolución tras el rechazo de la última propuesta salarial del gobierno, y desde UNTER anticipan que podrían profundizar el plan de lucha si no hay convocatoria a paritarias.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 a Mauricio Ovadilla, secretario adjunto de UNTER, quien detalló el escenario actual de la negociación y los reclamos del sector docente.

“El último congreso declaró insuficiente la propuesta”, afirmó Ovadilla, al explicar que el ofrecimiento oficial no responde al aumento del costo de vida. En ese sentido, remarcó: “Nos ofrecieron un 5 por ciento y un bono que después desaparece”, y advirtió que esos mecanismos no compensan la inflación acumulada.

El dirigente también puso en números la situación salarial. “Un maestro con un cargo cobra un millón ciento veinte mil pesos y con el aumento pasa a cobrar un millón ciento ochenta o ciento noventa mil”, señaló, y agregó que ese ingreso resulta insuficiente frente al contexto económico. Además, aseguró que “por lo menos un trabajador en esta zona tiene que estar cobrando dos millones para poder pagar un alquiler y no endeudarse”.

Por último, Ovadilla confirmó que el conflicto sigue abierto. “El plan de lucha no es una consigna, es una necesidad”, expresó, y adelantó que si no hay respuesta del gobierno a los reclamos salariales y educativos, el gremio avanzará con nuevas medidas de fuerza ya votadas en congreso.

Río Negro, 26 de marzo de 2026.