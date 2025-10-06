DOCENTES RIONEGRINOS PROFUNDIZAN EL RECLAMO SALARIAL CON UN NUEVO PARO

La conducción del gremio UNTER ratificó una nueva medida de fuerza de 48 horas, para este lunes y martes, en rechazo a la falta de respuestas del gobierno provincial. Denuncian salarios por debajo de la línea de pobreza y exigen una propuesta salarial “con criterios justos y sostenibles”.

La información corresponde a una entrevista realizada en AM740 La Carretera, durante el programa Rutas Argentinas, en comunicación con Gustavo Cifuentes, secretario adjunto del gremio docente UNTER.

“El paro estaba ratificado ya desde un principio”, afirmó Cifuentes, quien explicó que la medida surge de una resolución del Congreso del gremio ante la falta de una propuesta salarial concreta y el “ninguneo constante por parte del gobierno provincial”. El plan de lucha incluyó paros la semana pasada y se extiende hoy y mañana con acciones en distintos puntos de la provincia.

Cifuentes detalló que “no solamente que no hay respuesta”, sino que el Ejecutivo provincial “ratificó la última propuesta que ya habíamos rechazado”, mientras sigue justificando el ajuste con argumentos de crisis económica nacional. Además, criticó que “en la provincia de Río Negro un docente hoy va a trabajar cobrando menos de 1.200.000 pesos”, y pidió que “nadie esté por debajo de la línea de la pobreza”.

El dirigente informó que, pese a los descuentos, el acatamiento ronda el 70%. “Es muy valioso el esfuerzo que estamos haciendo”, sostuvo. También adelantó que el lunes 13 habrá un nuevo congreso provincial, donde se evaluará la propuesta que el gobierno presente en la paritaria convocada para el 9 de octubre.

Río Negro, 6 de octubre de 2025.