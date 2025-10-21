DOLOR EN EL CICLISMO REGIONAL POR LA MUERTE DE DARÍO DRUJERA EN GUERRICO

La comunidad de Allen y el mundo del ciclismo regional se encuentran conmocionados por la trágica muerte de Darío Drujera, un joven ciclista de 20 años que fue embestido por un auto mientras entrenaba en la zona rural de Guerrico. El accidente ocurrió este mediodía en el cruce de calles 8 y 11, conocido como el cruce de Bubalcó. La violencia del impacto fue tal que el deportista falleció en el lugar.

La información corresponde a una nota realizada en AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas. Darío residía en el barrio Aeroclub y había volcado recientemente su pasión al ciclismo de ruta, soñando con participar en la Vuelta al Valle. Provenía del mountain bike, donde ya cosechaba reconocimiento por su esfuerzo y dedicación. Su vida y su carrera se apagaron a días de disputar una de las pruebas más importantes de la región.

El conductor del vehículo, un joven oriundo de Neuquén, declaró que no vio al ciclista en el momento del siniestro. La justicia ya investiga las circunstancias del hecho para determinar responsabilidades. La zona donde ocurrió el accidente es frecuentemente utilizada por ciclistas para entrenar, lo que vuelve aún más dolorosa la tragedia.

Pasadas las 17:00, la Fiscalía de Allen confirmó la identidad del joven, iniciando el proceso de reconocimiento por parte de su familia. Las muestras de afecto no tardaron en llegar: compañeros, amigos y figuras del ciclismo se volcaron a las redes sociales para despedir a Darío y expresar su dolor por la pérdida.

La muerte de Darío Drujera reaviva el reclamo por mayor seguridad vial en rutas y caminos rurales. La comunidad ciclista vuelve a vestirse de luto, exigiendo medidas concretas para proteger a quienes, como Darío, entrenan con pasión y compromiso en cada kilómetro recorrido.

Allen, 21 de octubre de 2025