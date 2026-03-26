DOLOR EN VIEDMA POR LA MUERTE DE GLADYS CASTAÑOS

La comunidad de Viedma y Patagones despidió con profunda tristeza a Gladys Castaños, la reconocida multicampeona de fisicoculturismo. Tras una dura batalla de más de dos meses contra un complejo cuadro de salud, la deportista falleció este martes 24 de marzo debido a un paro cardiorrespiratorio. Sus restos fueron trasladados el miércoles al cementerio Parque de Paz para su cremación definitiva. El impacto de su partida generó una ola de mensajes y reconocimientos en las redes sociales por parte de sus seguidores.

El calvario médico comenzó a mediados de enero, cuando Castaños ingresó a una clínica por fuertes dolores abdominales. Los especialistas sospecharon de una bacteria ingresada al organismo mediante un alimento mal lavado, la cual afectó riñones y cerebro. Aunque mostró breves signos de mejoría, su estado se volvió crítico hacia finales de febrero. Fue trasladada al Hospital Artémides Zatti, donde permaneció bajo cuidados intensivos hasta el fatídico desenlace que hoy enluta a toda la región patagónica.

La trayectoria de Gladys fue excepcional. Logró coronarse tricampeona mundial de fitness en escenarios internacionales. Desde sus inicios en 2005, escaló posiciones hasta alcanzar la gloria máxima en Francia durante el año 2019. Más allá de las medallas, su gimnasio era un centro de promoción de hábitos saludables y formación para nuevas generaciones. Su compromiso con el bienestar físico y mental la convirtió en una referente indiscutida del deporte nacional, llevando el nombre de su ciudad a lo más alto.

El arco político provincial también expresó su pesar ante la pérdida de una figura tan emblemática. El vicegobernador Pedro Pesatti destacó la disciplina que caracterizó a la atleta durante toda su vida profesional. Al respecto, el mandatario afirmó: “Gladys fue una mujer que hizo del esfuerzo, la constancia y la disciplina una forma de vida”.

Por otro lado, personalidades locales resaltaron el valor de su legado a pesar de no haber compartido espacios con ella. El ex legislador Mario Sabbatella reconoció la importancia de su figura para la identidad de la Comarca. “Gladys llevó el nombre de Viedma y Patagones más allá de las fronteras, con dedicación y compromiso”, señaló el dirigente. Para muchos, su capacidad de sostenerse en la élite deportiva mundial fue un ejemplo de superación constante que trascendió lo meramente competitivo.

La Legislatura de Río Negro manifestó formalmente su dolor, calificándola como una referente comunitaria de huella significativa. Su labor formativa permitió que numerosos jóvenes adoptaran el deporte como una herramienta de transformación personal. Aunque su presencia física se apaga, su influencia perdurará en cada alumno y seguidor que transitó por sus clases. Viedma despide así a una guerrera que enseñó que el trabajo duro es el único camino hacia el éxito y la trascendencia.